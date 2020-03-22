新冠肺炎．有片｜塞爾維亞總統機場親迎中國醫療隊　親吻五星紅旗

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）3月15日表示已經致信中方尋求援助。當地時間3月21日（上周六）晚上，中國援助塞爾維亞的6人專家醫療隊抵達塞爾維亞貝爾格萊德尼古拉特斯拉國際機場，隨著專機帶來的有中國政府籌集的十幾噸的呼吸機、口罩、試劑盒等防疫物資。武契奇不僅親到停機坪等候，更當場在中國國旗上獻上一吻。

當晚，塞爾維亞總統武契奇、衛生部長、國防部長等多位政府官員在停機坪等候，武契奇與中國的醫療隊成員一一碰肘，以表示歡迎。

中國赴塞爾維亞抗疫專家組共有6人，分別來自廣東省疾控中心、人民醫院、中山大學附屬第一醫院、中山大學附屬第三醫院，包括傳染病防治、呼吸與危重症、感染、心理等專業。專家組表示，將以科學嚴謹的態度協助塞爾維亞抗擊疫情，堅決完成援助任務。

此外，3月21日，塞爾維亞駐中國大使館官方微博發文向中國求助，並且提供了目前塞爾維亞急需的醫療設備及產品清單。大使館在微博裏寫道，「我們被你們的無私援助及幫助深深感動，這進一步牢固我們之間鋼鐵般的友誼」。

大使館展示醫療設備及產品清單包括呼吸機、保護性外科口罩、新型冠狀病毒診斷試劑盒等。這一信息很快引起了內地網民的注意，不少網民紛紛幫忙轉發擴散。不少網民表示，普通民眾能力有限，籌措這些物資比較困難，希望大使館可以提供捐款賬號，然後統一和生產商購買。還有許多網民表達了對塞爾維亞的支持：「加油，一定會好起來的」。

由中國深圳猛獁公益基金會捐贈的新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，於當地時間15日晚運抵貝爾格萊德。（資料圖片）

此前，塞爾維亞政府16日宣布，在中國駐塞爾維亞使館和塞爾維亞政府的協調配合下，由中國深圳猛獁公益基金會捐贈的新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒抵達歐洲，隨後搭乘塞政府專機，於當地時間15日晚運抵貝爾格萊德。塞爾維亞總統武契奇和總理布爾納比奇分別通過媒體向中國表示感謝，強調這是塞爾維亞收到的第一批來自國外的疫情防控物資援助。

（綜合報道）