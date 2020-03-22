【新冠肺炎】中美政治文化差異：疫情爆發該怪誰？

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，中國以外，歐美等地均出現大規模爆發。內地大V「兔主席」刊文引述數據分析，就疫情爆發的責怪對象，較多美國人認為是中國的錯，以及這個時候仍到處逛蕩的人的錯；中國人則較多認為是把病毒帶來的人的責任，政府和公權力也是他們抱怨的核心。這種差異，也可以看出中國和美國的區別。

以下是文章節選，《香港01》獲公眾號「兔主席」授權轉載：

一、幾組民調看美國人的思維

１.COVID-19疫情爆發該怪誰

由民調機構morning consult於3月17日至20日對美國人做的民意調查：對美國的COVID-19的疫情爆發應該怪誰？

73%的選民認為是中國的錯，65%的選民認為是這個時候仍然不呆在家裡到處逛蕩的人的錯，45%的人認為是國家疾控中心（CDC）的錯，43%的人認為是特朗普（Trump）的錯，42%的人認為是州政府與地方政府的錯，34%的人是副總統彭斯（Pence）的錯（他名義上是COVID-19的防控負責人）。

有六到七成的人認為責任在不好好呆家裡還到處亂逛的人。這一條非常有意思，充分反映美國人的文化內核：疫情期間不好好呆在家裡到處亂逛的人，既有可能被傳染，也可能進一步傳染他人。崇尚「小政府」的美國人認為，每個人都應當為自己承擔更多的責任，只要大家都把自己的事情處理好，社會就會太平。這種把社會正常運轉的終極責任放在個體的觀念是美國核心的價值觀。

73%的美國選民認為是中國的錯。（morning consult），

2、對Trump的滿意度

Ｍorning consult的民意調查顯示，美國註冊選民中，53%的人覺得Trump處理得還行，而且比例在過去兩周中是上升的。在絕大多數議題中，80至90%的民主黨人批判Trump是很正常的。而針對COVID-19，只有62%的人認為Trump對疫情爆發有很大責任。

RCP綜合的針對Trump工作滿意度的民調。第一張圖是對Trump的工作滿意度。RCP平均值44.3。第二張圖是對Trump處理COVID-19的滿意度，RCP平均值47.6。（Polls）

數據顯示，人們對Trump處理COVID -19的滿意度是略高於對他總體工作的評價的（相差數個百分點）。如果把政治化因素都排除掉，美國老百姓對Trump的COVID-19應對是相對還算滿意的。而美國的政治體制是分權，老百姓會把不滿分散到各級政府（都是民選的）去。而州/地方政府又是應對疫病的一線。所以至少在目前這個時點，我不認為COVID-19會使Trump在大選中被動，甚至相反，他可以藉COVID-19的問題更進一步。

全國註冊選民中，有53%的人覺得Trump處理得還行。而且這個比例在過去兩周中是上升的。（morning consult）

二、如果問中國民眾，「誰對中國疫情爆發負有最大責任」會有什麼結果

民調的結果一定符合國民價值觀與性格。

1、 把病毒帶來的人的責任

2）在疫情發展中段，有更多奇怪的本地起源陰謀論論，包括武漢病毒研究所研究病毒時不慎洩露等說法，一度非常有市場。

3）在二月末、三月以來，開始轉至「美國起源論」。這說法折射的不是理性和邏輯，而是反美情緒（和美國人將問題推到中國身上一樣），可以理解為一種中國人對美國的一種情緒反抗。但這種情緒反抗能進入理性範疇麼？普通中國人真的會把COVID-19疫情爆發推到美國身上？筆者認為這並不可能的。人們內心深處知道是怎麼回事。到今天，大部分也會支持對野味市場進行強力監管，永遠防止通過野味市場再度引發病毒。

2、不遵守紀律與規則的個體

中國人非常不喜歡不遵守紀律與規則的個體。但這種情形在國內比較少見，因為在我們的體制裡，人們整齊劃一行動，都比較守規矩，自一月下旬大規模管控開始後，除極個別人，大多人都很服從紀律。「不聽話」的人也就是在最近集中體現在各種歸國同胞身上。但這個時候，國內疫情已經完全被控制，民眾不會也沒有理由把最初的疫情爆發怪罪到被認為是受害者的普通人身上。

3、政府/公權力

這是中國人抱怨的核心。民眾認為，疫情爆發本質還是政府的責任——包括湖北/武漢衛健委、武漢當地公安（約談吹哨人的人）、湖北/武漢政府領導及相關部門負責人、國家疾控中心……能想到的公權力主題都是責任人。儘管反感野味市場，也帶著情緒反美國，但中國民眾會把絕大部分真正的責任推到中國政府身上。在中國源遠流長的體製文化裏，政府是擁有巨大權力，但需要承擔一切終極責任的終極主體。

因此可以想見，如果在中國民調，可能有八到九成的人會把大部分責任推到各級政府及職能部門。

以上也可以看出中國和美國的區別。