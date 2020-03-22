【新冠肺炎】胡錫進：堅決防止「零增長」壓力變成地方瞞報動機

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續。在內地，連同重災區武漢在內，先後錄得新增本土確診病例「零增長」，顯示疫情正進一步受控。官媒《環球時報》總編輯胡＿錫進刊文指出，要堅決防止在任何地方守住不新增病例的壓力轉變成瞞報的動機。一旦出現新病例，要毫不猶豫地第一時間公布。

胡錫進表示，要堅決防止在任何地方守住不新增病例的壓力轉變成瞞報的動機。一旦有那樣的事情出現，將是對官方信譽的不可承受打擊，會比新增幾個病例糟糕得多。 （中新社）

胡錫進表示，在目前情況下，各地政府頗有壓力，要盡最大努力避免再出新的病例。但這種壓力是好事，會讓各地繼續保持高度警惕，尤其是要堅決堵住境外疫情的輸入、擴散。地方出現新病例，唯一該做的就是立即如實向社會通報。要堅決防止在任何地方守住不新增病例的壓力轉變成瞞報的動機。一旦有那樣的事情出現，將是對官方信譽的不可承受打擊，會比新增幾個病例糟糕得多。

他指出，中國老百姓眼裡是「最揉不進沙子」的，美國能夠在很長時間用不檢測實際隱瞞了大量疫情，在中國，那會引起輿論海嘯的。 由於有境外病例的不斷輸入，也由於存在治癒病人復陽的個別情況，中國重新出現少數本土病例的可能性是高度存在的。如果重新出現個別病例或者小範圍的傳染情況，相信公眾是能夠理解、接受的，也不會引起輿論的嚴重騷動。

「人們最不能接受的是瞞報」

胡錫進強調，人們最不能接受的是瞞報。一些人對此是有擔心的。這種擔心會成為心理暗示，使得任何這方面的消息不論真假都會成為焦點。這種情況下，地方政府哪怕在發生新病例時通報得稍微慢了點，甚至是正常範圍內的情況研判，拖得時間稍長了點，都可能引來「瞞報」的猜忌。

他建議各地一旦出現新病例，要毫不猶豫地第一時間公佈出來。如果相關流行病學信息還沒有完全搞清，也不必等搞清了再通報，可以邊公佈邊調查，堅決避免拖延。 經過這一輪的抗疫，中國的防疫體系已經更加成熟，整個體制總體上決不會存在一旦出現新疫情對之進行瞞報的動機。公眾也不必過度敏感，如果新出了病例，全社會都坦然面對就是了，這種坦然也應表現在信息溝通上。