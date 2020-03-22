【新冠肺炎】陳建仁稱陸防疫資訊毫不透明　新華網反駁：公開造謠

台灣副總統陳健仁早前表示，中國大陸不公開疫情資訊，毫不透明。對此，《新華網》刊文反駁，稱陳建仁「披專業外衣公然造謠」，大肆抹黑大陸，無所不用其極地煽動仇恨、挑起對立。

台灣副總統陳健仁早前表示，中國大陸防疫資訊毫不透明。（中新社）

《新華網》昨日（21日）以〈陳建仁披專業外衣公然造謠〉為題刊文，批評陳建仁身為流行病學博士、公共衛生專家，搬出「維基百科」的數據「診斷」攸關人命的醫學問題，一邊誇讚台灣的新冠病毒檢驗陽性率低而涵蓋率高，一邊毫無根據地造謠攻擊大陸的防疫資訊「毫不透明」。其披著專業外衣，背離科學嚴謹，公然胡說造謠，性質尤為惡劣。

文章指，陳健仁「煞費苦心」，在一個可自由編輯、修改內容的網絡百科上抓取數據，進而推導出台灣檢驗涵蓋率甚至高於韓國的結論。但台灣和韓國的檢測人數分別是約2萬和30萬。『「2萬>30萬」，只能說，陳建仁的數學邏輯水平超群絕倫。」

文章批評，陳建仁不僅背離專業理性胡說，大玩數字遊戲，還公然造謠。以所謂「有報導」指稱大陸3月20日起將不再檢驗疑似病例，事實上是毫無依據的假消息；又以「維基百科」上沒查到大陸的病毒檢測陽性率數據，指控大陸資訊「毫不透明」。其靠著說不出來源的報導和非專業網站的數字來做「專業」判斷，「這奇葩已非舉世罕有，而真是舉世獨有。」

批「信口雌黃、背離專業地抹黑叫囂」

文章又指，大陸方面沒有掩蓋病毒檢測數據，相關數據在網上隨處可得。包括世衛組織及美、英、德、以色列等國專家均指出，中國大陸對疫情信息發布及時透明，為維護全球和地區公共衛生安全作出重大貢獻。「為何陳建仁的『診斷』與世界公共衛生權威專家主流觀點迥然不同？」

文章結尾道，陳建仁信口雌黃、背離專業地抹黑叫囂，完全暴露了自私、醜陋的政客本性。而在疫情發生以來，民進黨當局、「獨」派政客及媒體輪番上陣，持續進行政治操弄，不斷編造謊言，大肆抹黑大陸，無所不用其極地煽動仇恨、挑起對立。想著如何「反中抗中」「以疫謀獨」企圖趁火打劫，撈取一黨一己之政治私利。

陳建仁（右）是約翰·霍普金斯大學公共衛生學院流行病學與人類遺傳學博士、美國國家科學院海外院士。（陳建仁Facebook）

陳建仁稱陸方資訊不公開令人遺憾

早前報道，陳建仁在Facebook 刊文表示，在新冠肺炎疫情上，台灣的檢驗涵蓋率，還高於檢驗人數最多的韓國。他又指，中國大陸和伊朗並沒有官方資料列在《維基百科》當中，只有廣東截至2月20日為止的不完整資訊。「資訊的不公開，讓這些國家的疫情仍然蒙著一層紗，毫不透明，令人遺憾！」

台總統府：罵街式的口水，只凸顯了自己心虛

就《新華網》的評論，台灣總統府透過發言人丁允恭回應。他表示，從《新華社》這種謾罵式的文章就可以充分理解到，「為什麼中國媒體的公信力，在包括美國在內民主國家會受到普遍質疑。武漢肺炎疫情發生後，中國的疫情資訊是否即時而透明，世界衛生組織是否處置失能，一再延誤全球疫情，國際公衛學界、主要國家政府已有公論；中方官媒這種罵街式的口水，只凸顯了自己心虛。」

丁允恭表示，陳建仁在文中所提出，包括《維基百科》所彙整的世界各國武漢肺炎病毒檢驗數據，悉數都來自各國官方公布的公開資料，「我們可以理解《新華社》沒有能力解讀，但相信主事者心裡一定比誰都清楚......中國與其透過傳聲筒攻擊世界各國的專家與政府，或從事無助於疫情的大外宣，不如將每ㄧ天的病毒檢驗資料，包括病毒檢驗人數、檢驗陽性人數、陽性病例症狀分布（重症、輕症或無症狀），一舉公布讓各國來進行疫情的分析比較，展現大國責任，真正助益國際社會有效掌握並因應疫情。」