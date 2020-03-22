【新冠肺炎】胡錫進籲集中隔離所有入境者　不能對港澳台網開一面

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港確診數字連日急升，而內地境外輸入個案亦持續增加。官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日（22日）下午在微博連發兩文，呼籲內地集中隔離所有入境人士，尤其是香港防控形勢相當危急，內地不能對港澳台網開一面，成為防控的「大漏斗」。

胡錫進指，內地不能對港澳台網開一面，成為防控的「大漏斗」。（中新社）

胡錫進表示，廣州發現全國本土「零新增」病例以來的第一例輸入關聯本地病例，這給全國外防輸入敲響警鐘。這種情況疑他很擔心在全國其他地方也存在，能否堵住這些漏洞，關係著中國下一步防控的全局。

胡錫進認為，各地要更加「硬氣」起來，立刻改對入境的所有人實施集中隔離14天。千萬不要讓港澳台成為防控的「大漏斗」。他指出，港澳台與內地是不同的防控體系，不同的入境政策和檢測標準，那裡來的人也必須集中隔離，否則的話內地防控終將付出代價。切不可有討好港澳台社會，用對那裡的人網開一面來顯示「血濃於水」的想法，那樣只會助長當地社會激進勢力的氣焰，讓他們更加趾高氣昂。而且那樣會很傷內地公眾的心。

胡錫進表示，廣州發現全國本土「零新增」病例以來的第一例輸入關聯本地病例，這給全國外防輸入敲響警鐘。（示意圖／中新社）

籲對所有港澳台入境者進行核酸檢測

而在另一篇文章中，胡錫進稱，港澳台現在並不比其他境外地區更安全，尤其是香港，從英美不知過來（內地）了多少人，香港的防控形勢相當危急。全國各地的外防輸入都不能對港澳台網開一面，這一點決不可含糊。

他強調，在實際入境管理中，強烈希望每一個港澳台入境的人員都被進行核酸檢測，來內地長居者都實施嚴格的14天隔離。哪個地方在這些防控措施上開口子，一旦造成疫情輸入傳播的後果，當地老百姓和全國人民決不會答應。「別怕港台無良政客和媒體炒作內地針對他們的疫情防控。內地的安全和內地民眾的滿意是第一位的。港台一些壞人欲壑難填，在防控問題上，應無視他們的噪音。」

胡錫進強調：「內地的安全第一，其他都應排在之後。」（香港01／資料圖片）

「內地的安全第一，其他都應排在之後」

值得一提的是，胡錫進早前也曾呼籲加強對香港入境者的管理措施。3月20日，他發文呼籲全國各地都應該對香港入境的人員施行14天集中隔離，「不要再猶豫了」。

3月21日，在廣東省宣布對境外但不包括港澳台的入境者一律自費隔離14天的規定時，他又發文表示反對，呼籲廣東省重新考慮這個政策，內地的安全第一，其他都應排在之後。

廣東省3月21日宣布，對所有從「境外」經廣東口岸入境的人員實施居家或集中隔離，但「境外」不含港澳台。（中新社）

廣東省要求入境者居家或集中隔離 「境外」不含港澳台

據了解，廣東省3月21日宣布，對所有從「境外」經廣東口岸入境的人員，以及經港澳台地區和省外口岸入境來粵且來粵前14天內有國外旅居史的人員，其目的地為廣東的，無論外國公民還是中國公民，廣東均一視同仁，一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察。集中隔離醫學觀察的食宿費用由個人自理。但「境外」並不含港澳台。

而廣州今日宣布對境外入境者實施核酸檢測全覆蓋及14天隔離觀察，「境外」亦不含港澳台。

另外，3月17日起，深圳灣口岸往內地實施分流入境，在入境大廳初步檢測無發熱咳嗽等疑似症狀的旅客，依據其所持證件類型被分為兩類，經兩個通道入境。一類為港澳台居民，持通行證且過往14日沒有國外旅居史旅客可直接進入；另外持中國大陸護照的入境者，工作人員則按照居住地統一登記，送至隔離點隔離並進行核酸檢測。