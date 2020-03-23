【新冠肺炎】「原罪」指責背後　中美的疫苗暗戰

3月22日，全球已經累計超過33萬人被確認感染了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎），接近1萬5千人因此死亡。雖然疫情最早爆發地中國已經有效控制了疫情，其本土新增病例多日為零或接近零，但是意大利、美國、西班牙等歐美國家的確診病例已經超過兩萬，且單日確證病例數據急速飆升。

隨着美國新冠病毒感染人數的與日俱增，中美關於病毒的口水戰不斷升級。當地時間3月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮新聞發佈會上的講稿被記者拍下。照片顯示，稿件中「Corona Virus」（冠狀病毒）的「Corona」（代表「冠狀」）被劃掉，並被手寫改為「Chinese」。同一天，多位共和黨議員站出來指控中國，有的甚至要求中國擔負美國的疫情防控及治療費用。

特朗普演講稿中「Corona Virus」中的「Corona」被改為了「Chinese」。（Twitter@Jabin Botsford）

堅持用「武漢病毒」稱謂的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前指責，中方（3月17日宣布）驅逐美國記者就是為了掩蓋疫情，阻止外界獲得疫情真實資訊。中國外交部發言人趙立堅3月20日通過Twitter回擊：「按照蓬佩奧的邏輯，美國是不是通過驅逐60名中國記者來封鎖消息？他們害怕被挖出醜聞嗎？」趙立堅3月12日曾在Twitter上稱，新冠肺炎不一定起源於中國，可能最初是由美軍帶入中國而被外界關注。

不過關於新冠肺炎，中美兩國之間上演的可不僅是關於病毒來源的「甩鍋」輿情戰。疫苗的研發是兩國另一場更為重要的無聲較量。眾做周知，因為新冠病毒是一種新型病毒，人類在該病毒面前幾乎全部沒有免疫力。目前醫學家們都認為，即便是已經康復的病人，也不能保證就對此病毒免疫。所以，疫苗的研發和生產就顯得無比重要。而疫苗的研發與生產背後，不僅關乎巨大的經濟利益，更關乎一個國家在該領域的國際話語權和權威性。

今年1月，中國分享新冠病毒的基因序列，世界各地的醫療機構和實驗室着手做治療研究。新冠病毒疫苗的研發也在爭分奪秒的進行，而中美兩國競爭的火藥味早已經透露出來。1月28日，特朗普曾宣布美國科學家將在12周內，也就是兩三個月的時間內研製出新冠疫苗，屬於解放軍軍事科學院軍事醫學研究院的陳薇（專業技術少將軍銜）院士當時明確表示，中國科研人員的速度不會亞於美國。

3月17日，中美幾乎同步宣布疫苗研發取得突破。美方疫苗是由美國國立衛生研究院（NIH）和藥商Moderna合作開發，3月16日啟動初步臨床試驗，共45名年輕健康的志願者將被注射不同劑量的疫苗。中方是號稱港股「疫苗第一股」的康希諾生物當天發布公告，公司與解放軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所（聯合開發方，即陳薇團隊）正在聯合開發重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（Ad5-nCoV）。

公告顯示，該疫苗採用基因工程方法構建，以複製缺陷型人5型腺病毒為載體，可表達新型冠狀病毒S抗原，擬用於預防新型冠狀病毒感染引起的疾病。公告稱，聯合開發方已向監管機構提出了Ad5-nCoV的新藥臨床試驗預審評申請，聯合開發方已開始臨床試驗準備和受試者預招募工作。

同一天，中國工程院院士王軍志在中國國務院聯防聯控機制發佈會上透露，新冠疫苗8個優勢團隊的研發重點放在滅活疫苗、基因工程重組亞單位疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗5個方向。陳薇在接受中國央視採訪時介紹，按照國際的規範，中國國內的法規，其團隊研發的疫苗已經做了安全、有效、質量可控、可大規模生產的前期準備工作。

呼吸病專家鍾南山院士3月18日在廣州市疫情防控新聞通氣會上透露，中美之間正在進行疫苗競賽。（人民網）

「據說美國9月就可以將疫苗用在人身上，中國也在賽跑，估計前後不會差多少。」3月18日，因為新冠肺炎而再一次成為輿情權威領袖的醫學家鍾南山如此表述。

3月21日，有傳媒報道顯示有武漢當地的志願者3月19日去注射疫苗，該批志願者參加的是名為重組新型冠狀病毒（2019-COV）疫苗（腺病毒載體）Ⅰ期臨床試驗。該試驗的主辦單位就是軍事科學院醫學研究院生物工程研究所和康希諾生物股份公司。網上流傳的此次疫苗臨床實驗招募信息中亦提及，「前期為預防新冠病毒感染，疫苗研發者陳薇院士團隊等7人已應急接種該疫苗，目前各類指標特徵良好，未觀測到需要處置的不良反應」。

3月2日，中共總書記習近平在北京考察新冠肺炎防控科研攻關工作，圖為習近平在軍事醫學研究院重大疫情應急防控藥物研究室了解疫苗和抗體研製情況。 （新華社）

值得關注是，此前的3月2日，中共總書記習近平曾經到解放軍軍事醫學科考察調研並主持召開座談會，提出「要把生物安全作為國家總體安全的重要組成部份」。可見，不僅是特朗普，中共高層對於新冠病毒的疫苗研製同樣非常關注。2月28日，國務院總理李克強在考察國家新冠肺炎藥品醫療器械應急平台時，隨行院士介紹疫苗研發情況時表示，「各個疫苗研發團隊都在夜以繼日爭分奪秒，力爭最快的疫苗在4月份開始臨床試驗」。

此外，俄羅斯、以色列、澳洲等國家的研究機構也相繼宣布了疫苗研發的新進展。不過，多名專家指出，即使實驗室能在短時間內完成新冠疫苗的研發，距離實用疫苗問世並真正應用於疫情防控仍有很長的路要走。

身兼國務院聯防聯控機制科研攻關組長的科技部長王志剛，3月14日帶隊赴中國科學院調研並與有關專家、學者座談交流。王志剛當時表示，本次疫情過後，要確保專門從事冠狀病毒研究的隊伍穩定、壯大。顯然，中美的這一場疫苗競爭，還將繼續。