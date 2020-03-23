【新冠肺炎】中美疫苗同時人體試驗　中國疫苗被指技術比較穩妥

內地由陳薇院士領銜的軍事科學院軍事醫學研究院科研團隊研製的重組新冠病毒疫苗，正在武漢進行I期臨床試驗。前期招募的受試者陸續入組，並在近日接種疫苗。幾乎就在同一時間，美國Moderna公司也開始了首批新冠肺炎疫苗的人體試驗。

中國已開展新冠肺炎疫苗臨床試驗，圖為新冠疫苗一期臨床試驗的志願者在微博發布自己注射疫苗的相片。（網上圖片）

據官媒環球網3月23日報道，武漢大學醫學病毒研究所教授楊佔秋表示，中美兩種疫苗在原理上略有區別。他稱，中國這次測試的重組新冠肺炎疫苗是用腺病毒作為載體，把病毒中有保護性作用的S蛋白轉到腺病毒裏面去，做出以腺病毒為載體的重組疫苗。

美國的「mRNA-1273」疫苗屬於核酸疫苗，它也是把病毒的基因放在真核細胞裏面表達出來，但它是直接誘導人體內的蛋白質產生保護性抗體，這種做法的步驟會少一些。

疫苗專家陶黎納介紹說，中美兩種疫苗都可以算成體內技術，相當於將疫苗的「圖紙」輸入人體，讓人體根據「圖紙」合成疫苗。不過腺病毒載體疫苗是把表達病毒S蛋白的基因先整合到腺病毒裏，再打入人體，讓人體合成S蛋白。而美國疫苗是把S蛋白基因直接打到人體內，沒有用任何載體。陶黎納表示，腺病毒載體疫苗的優勢是已有成功的先例，因此腺病毒載體疫苗技術比較穩妥，後期預計不會發生什麼意外。

相比之下，儘管Moderna公司在mRNA疫苗研製領域走在全球最前列，該公司研製的其他多種同類型疫苗也進行過一期臨床，但後面的臨床測試都沒做。所以從它的安全性、長期效果、生產量產方面來看，還不知道今後會遇到怎樣的問題。

中國工程院院士、軍事醫學研究院研究員陳薇團隊研發的重組新冠疫苗獲批進入臨床。（中國軍網）

楊佔秋表示，中國疫苗經過恒河猴等大動物試驗的驗證。恒河猴跟人一樣都屬於靈長類動物，用它試驗的結果會更真實地反映靈長類動物體內的過程，更接近人類的醫學特徵。

美國「mRNA-1273」疫苗跳過了大動物試驗的步驟，但楊佔秋認為，也不能說美國沒有進行大動物試驗就有風險，關鍵要看效果。

內媒《科技日報》3月21日報道，此前，中國工程院院士王軍志在新聞發佈會上表示，中國已有研發進展比較快的單位，向國家藥監局滾動遞交臨床試驗申請材料、並且已經開展臨床試驗方案論證、招募志願者等相關工作。根據中國臨床試驗註冊中心上的公開信息，該試驗的主辦單位為軍事科學院醫學研究院生物工程研究所和康希諾生物股份公司。

I期試驗需要的志願者並不多，僅限武漢地區常住居民，武昌、洪山、東湖風景區戶籍居民優先，年齡18周歲至60周歲。