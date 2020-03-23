【新冠肺炎】內地專家：美國和歐洲的防控措施不如中國積極

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏22日（周日）表示，中國疫情是否最終控制得住，受國際疫情防控成效影響，「全世界疫情能否控制得住，不是取決於疫情控制得最好的國家，而是取決於疫情控制得最差的國家」。張文宏又指，「隨著疫情上升趨勢加快，美國和歐洲都在不斷採取更為積極的防控措施，但並沒有表現出和中國類似的極為積極的防控策略」。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，中國疫情是否最終控制得住，受國際疫情防控成效影響。（網絡圖片）

早在3月17日，針對新冠疫情在德國呈現擴散趨勢，張文宏受邀參加中國駐杜塞爾多夫領館的一場視像會議講座。他在上述講座中指出，預計今年夏天大多數病例能得到很好的控制。過了夏天以後病人會減少，但是一直會有散發的零星病人出現，延續到今年冬天，然後到了明年春天，又有可能有一個小的高峰，然後慢慢再下來，這當中還不排除和對面的南半球進行交流，因為北半球夏天病例變少，但是南半球是冬天，也會相互輸送病例。來來回回，就算持續一兩年也是正常的。

張文宏22日表示，上述主要是針對整個歐洲乃至全球的疫情分析，基於給海外留學生一個「是否決定回國」的參考，而並非針對國內疫情。

張文宏指出，當前從全世界範圍來看，亞洲地區疫情控制得相對較好，中國、日本、韓國都取得了滿意的成績，但意大利出現疫情爆發趨勢，整個歐盟疫情仍然呈現顯著上升趨勢。而美國和歐洲關係密切，美國的公共衛生實力強大，但是在病例出現之後採取了「走一步看一步」的防控措施，目前暫未看到有效控制的跡象，估計全面的疫情控制還需要一段時間。

3月20日，紐約街頭在疫情下變得冷清。（美聯社）

「隨著疫情上升趨勢加快，美國和歐洲都在不斷採取更為積極的防控措施，但並沒有表現出和中國類似的極為積極的防控策略。」張文宏表示，在武漢病例數增多的時候，中國採取了果斷積極的防控措施，包括武漢封城以及全國各地交通管控、對疑似病例積極篩查留觀等，但歐盟採取的是阻遏疫情發展的策略，目標並非著眼於短時間內消除疫情，可見歐洲和美國在短期內都不大容易看到像目前中國疫情控制的局面，這主要是由於不同國家疫情防控策略的著眼點不同。

「世界各國對疫情防控有不同看法。」張文宏表示，歐美各國之所以在疫情剛開始的黃金窗口期不願意採取嚴厲的防控手段，主要還是擔憂影響經濟的發展，但如果採取的是阻遏策略，防控防控措施達不到預期目的，就會出現疫情暴發，最終當然也會影響經濟發展。到底哪一種策略更好，世界各國也還在研究。前期中國是以犧牲經濟為代價，到現在則換來了一個相對安全的工作和生活環境。

（《澎湃新聞》）