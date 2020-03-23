【新冠肺炎】人民日報：美方放辟邪侈、誣賴成性　把責任推卸中方

新冠肺炎全球大流行，中美亦開始就疫情互相指責。官媒《人民日報》鐘聲欄目發表評論文章，批評美方為達到把責任推卸給中方的目的，刻意散佈「政治病毒」，簡直就是「放辟邪侈」、「誣賴成性」。

美國累計新冠肺炎確診病例已逾3.3萬宗。（中新社）

文章指，美方一些人仍干著霸蠻無度、荒唐至極的勾當，為達到把責任推卸給中方的目的，刻意散佈「政治病毒」，充滿種族歧視色彩；又污稱中方分享疫情信息不夠公開、透明，惡意編造中國當為美國疫情蔓延負責的謠言，令人不齒；更有甚者，他們無理要求中方賠償損失，簡直就是放辟邪侈、誣賴成性。

文章指出，謬論在事實面前根本不值一駁。中方從1月3日起即開始定期向美方通報疫情信息和防控舉措，兩國疾控中心等各部門一直保持溝通，中方還向美方分享疫情防控經驗，專家進行診療技術交流。3月初以來美國疫情加速蔓延，距離中方向其通報疫情已經過去兩個月。「美方應該捫心自問，這兩個月美國到底採取了哪些防控舉措？」

文章稱，特朗普曾多次積極評價中國應對疫情舉措。但美方一些人現在對中國大搞污名化，「良心何在？」（資料圖片）

文章認為，特朗普曾多次透過Twitter等方式表示，美國非常欣賞中方的努力和透明度，積極評價中國應對疫情舉措；1月28日，美國衛生與公眾服務部部長稱，中國發布新型冠狀病毒的基因測序結果，使美國一周內就開發出病毒診斷工具。「這些事實說明，根本不是中國耽誤了美國，而是中國幫助了美國。美方一些人現在對中國大搞污名化，良心何在？」

文章又道，美方抗擊疫情遇到困難，根子在他們自己。中國卓有成效的聯防聯控，為世界爭取到寶貴的時間窗口，中國對全球公共衛生事業盡責擔當，疫情發生以來中國採取最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措就是明證。但美方不但拖欠世衛組織經費，最近還計劃大幅削減經費，又對中國採取的防控疫情措施指指點點；如今眼看美國疫情形勢日趨嚴峻，便怨天尤人、嫁禍於人。應當警惕，美方一些人出於政治私利污衊中國，對全球團結起來共同抗擊疫情的大局有百害而無一利。

文末稱，究竟誰是負責任的，誰是不肯盡責擔當的，世界自有公論。正如世衛組織所強調，詆毀他國和人民所帶來的危險要大於病毒本身。奉勸美方一些人早日放下政治偏見，主動與「政治病毒」隔離，加入全球戰疫的隊伍，否則只會誤己害人。