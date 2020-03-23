【新冠肺炎】內地官員爭相摘口罩被指「危險信號」

中國新冠肺炎疫情形勢趨於緩解，內地官員近日爭相摘除口罩，希望釋放恢復正常生活秩序的信號。不過民間輿論指出，內地疫情控制是否已到了高枕無憂，卻是令人懷疑的事。

3月18至19日，江蘇省委書記婁勤儉連雲港調研畫面顯示，旁邊所有工作人員都已摘下了口罩。（微博@劉蘇靖）

大約自3月19日開始，內地多地官員在公共場合摘下口罩，還有不少黨政一把手帶頭消費，提振消費信心。

例如，上海市副市長吳清上3月20日在5家外資金融機構線上開業儀式上，摘下口罩，表示上海過去的20天裏，沒有發生過一宗本地感染確認。他說，「這麼做是給大家以信心，給全市，也是給全世界以信心」。

與此同時，江蘇南京、山東濟南、浙江杭州的領導幹部，或在公共場合，或在開會時，摘除口罩，並通過當地電視新聞向民眾宣傳示範。重慶副市長更帶領官員一起去餐廳吃火鍋，以證明當地疫情風險解除。

3月20日，江蘇省委常委會暨省委應對疫情工作領導小組召開會議，包括省委書記婁勤儉、省長吳政隆在內的所有參會人員，都已經摘下了口罩（中國江蘇網）

《人民日報》發表評論文章指出，一方面，察看是否建立起與疫情防控相適應的經濟社會運行秩序；另一方面，通過個人消費為受疫情重創的餐飲業提振信心。疫情防控與恢復發展同步推進，既強調防控不鬆懈又為企業打氣，值得點贊。

新華社亦發表評論稱，官員摘口罩、「下館子」，就是給當地民眾派「定心丸」，釋放恢復正常生活秩序的強烈信號，為復工復產打強心針。

不過有民間輿論認為，這是官員在搞「形式主義」。如果在疫情仍然存在反彈風險情況下，官員頻頻示範摘除口罩，會給市民一個錯誤信號。

多地市黨政「一把手」來到餐館、零售店等地消費，以提振消費信心。圖為江蘇省委常委、南京市委書記張敬華張敬華在店內品嚐鴨血粉絲湯等秦淮小吃。（南京觀察）

對於近日湖北乃至全國本地感染「零增長」，引發外界的質疑。對此，武漢市疫情防控指揮部3月22日凌晨緊急通報稱，數據客觀真實。《環球時報》總編輯胡錫進亦警告，要防止地方將守住「零新增」的壓力，轉變成瞞報的動機，對官方信譽造成打擊。

中國已連續幾日境內確診為零，21日確診46例，其中45例為「輸入性病例」。法新社評論說，這顯示新冠疫情的「搖籃地」也面臨疫情復發的危險。分散在全球包括留學生在內的龐大的華人人群的突然回歸，正在考驗着北京的應對能力。

上海市新冠肺炎醫療救治專家組長張文宏在一場面向德國觀眾進行的視頻講座中預估，全球疫情高峰會出現在4月到5月、6月份，夏天時疫情會落入谷底，冬天可能再度復發，明年春天還可能有個小高峰。