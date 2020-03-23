新冠肺炎｜武漢同濟醫院新增百多宗病例？　中央政法委公眾號闢謠

新冠肺炎疫情爆發後，內地網絡上各種謠言不斷湧現，近日有謠言稱武漢同濟醫院新增100多例新冠肺炎確診病例。中央政法委微信公眾號「長安劍」今日（23日）就發文，回應近日內地網上流傳的多個謠言。

一、全國的國際航班都要降落到上海？

經查詢，中國民航局官網並無此消息。目前仍有境外航班飛抵國內其他城市，僅有部分目的地是北京的國際航班調整到上海。根據國務院疫情聯防聯控工作要求，每家航空公司在每條航線上的航班量只減不增。

二、武漢同濟醫院新增100多例新冠肺炎確診病例？

湖北省人民政府新聞辦公室3月21日22時在其官方微博回應稱，經向同濟醫院和礄口區新冠肺炎疫情防控指揮部核實，同濟醫院所有新冠核酸檢測陽性病例都依法依規進行網絡直報，同濟醫院本部、光谷院區、中法新城院區近日均沒有新冠肺炎確診病例。

網傳武漢同濟醫院新增100多例新冠肺炎確診病例，湖北省人民政府新聞辦公室指同濟醫院本部、光谷院區、中法新城院區近日均沒有新冠肺炎確診病例。（網絡圖片）

三、深圳灣已擠爆，數萬華人正湧入？

深圳海關相關部門表示，網傳內容並不屬實。深圳灣口岸入境廳外已設置分流站，現場秩序井然。

四、回國治新冠肺炎，不免費想投訴？

日前，一篇「一家三口回國治療新冠肺炎，因治療需自己付費想投訴」的網帖引發網民熱議。3月16日，該網帖發布者刪除了之前全部帖子，並發布文章《真誠跟所有朋友道歉，是我錯了，真心道歉》，表示前幾天看到一篇「女子在美國感染後，攜家眷飛奔回祖國」的新聞，因為想蹭流量，就編了一個類似的小故事。目前，該網帖發布者的帳號因發布虛假內容，被帳號所在平台封禁。

五、江西將於4月5日開始逐批次開學？

3月19日，江西省教育廳回應稱，網傳「江西省教育廳有關春季開學報告」為謠言。該廳相關負責人表示，目前江西省春季開學時間尚未確定，確定後會及時發布通知。

六、捐血使新冠肺炎康復者更虛弱？

嚴格的捐獻血漿條件、體格檢查、血液檢測和全封閉管道採集等措施，保證了血漿捐獻者在捐獻血漿後的身體健康，同時也保證了接受血漿輸注患者的安全。此外，人體捐獻血漿後，雖然蛋白質、脂質、無機鹽、醣類和小分子有機物有所減少，但在身體的自我調節下，不會產生不良影響。而且這些成分可以通過食物吸收，在48-60小時內恢復到原有水平。因此，康復者捐獻血漿，既能治病救人，又不會影響自身健康。

在武漢血液中心的中國醫學科學院CPnCoV項目組，一名康復病人在捐獻血漿。（新華社）

七、北京上地創新大廈封鎖，多名員工發燒隔離？

3月12日，上地創新大廈某公司1名員工有發燒症狀，公司立即全員排查，另有3人有發燒症狀，隨即將該4名員工送醫，並進行CT檢查、核酸檢測，一次檢測結果為陰性（正常）。3月14日進行二次核酸檢測，結果也為陰性（正常）。目前4人在家隔離觀察，創新大廈各個辦公區均正常運營。

八、武漢退休人員未按期辦理社保年審停發退休工資？

武漢市人社局表示，根據人社部相關規定，疫情期間，對於領取待遇人員（即退休人員）未按期辦理資格認證（社保年審）的，不暫停退休工資的發放。疫情過後可再進行資格認證（社保年審）。

九、重慶市主城區域行政區劃要調整？

重慶市民政局針對網傳所謂「重慶市主城區域行政區劃調整方案」的信息，發布闢謠聲明，「網傳信息純屬謠言，請廣大市民不信謠、不傳謠，自覺維護團結穩定大局」。

十、西藏運管局通知4月1日起初步恢復西藏境內旅遊景點？

西藏自治區道路運輸管理局和拉薩市道路運輸管理局從未發布此類信息，且此類信息內容不屬於運管部門行業管理內容。目前，西藏自治區旅遊發展廳也暫未發布相關信息。請廣大網民從官方渠道獲取相關信息，切勿信謠傳謠。

（中央政法委微信公眾號「長安劍」）