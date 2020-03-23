新冠肺炎｜意大利冀中國醫療隊接管ICU　胡錫進：要量力而行

意大利的新冠肺炎疫情嚴峻，最新數據顯示，意大利累計59138人受感染。死亡人數達5476人，是全球死亡人數最高的國家；其中位於北部的倫巴第地區（Lombardy）死亡人數約佔全國的三份之二。近日有中國赴意大利抗疫專家組成員表示，倫巴第大區方面希望中國醫療隊可以集中接管當地的深切治療部（ICU），最終的支援方案還在協商和規劃之中。對於此事，官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日（23日）在微博發文表示，有四個原則需考量，包括量力而行、不能讓意大利等國有過高期待等。

中國派出專家協助意大利抗疫。（資料圖片）

胡錫進的文章指，第一個原則是量力而行原則。中國抗疫的大規模醫療戰役告一段落，確實騰出了一部分醫療資源。但是中國要防備疫情再起，顯然不能把從湖北撤出的醫護人員大批派向國外。加上陷入困境的國家在增多，中國如果向意大利派太多醫療力量，有可能刺激其他國家對中國加大醫療援助的期望，讓中國不堪重負。因此中國像援助武漢那樣投入力量幫助意大利，顯然不現實。

第二個原則是不能讓意大利等國有過高期待。中國能夠提供的援助是有限的，只能是意大利舉國抗疫的外部支持力量，而充當不了扭轉抗疫形勢的決定性力量。不只意大利，涉及到任何國家，都不可能對方提什麼要求中國就做到什麼，中國自己不能把話說大了，以至於對方期待高了而中國又做不到，援助了反而落下埋怨。

比如，如果倫巴第大區真有讓中國派醫療隊接管ICU的要求，這就未必是幫著中國援助順利開展的積極動向。接管了一家醫院的ICU，別的醫院怎麼辦呢？中國醫療隊接管的ICU如果死亡率高了，意大利人又會怎麼想呢？這些很具體的問題需要提前做出考量。

意大利多間醫院床位不足，重災區倫巴第地方醫院已爆滿。部分地區改裝成臨時病房，安置病人。（Reuters）

第三個原則是中國自己要保持一顆平常心。對意大利及其他國家提供醫療援助，這是純人道主義援助，它會增進中意和中國與有關國家的情誼，但僅限於此。美國輿論已經開始將中國對外醫療援助描述成中國削弱美國領導地位的地緣政治行動，這種宣傳有可能誤導一些歐洲人對中國援助意大利等歐盟國家的看法，中國應高度警惕華盛頓這種宣傳對中國人道主義援助將會產生的實際抹黑，不能為他們提供把柄。

意大利是歐盟國家和西方陣營的一員，疫情改變不了意大利人的這種身份認同，中國的援助消除不了意大利社會與中國的基本意識形態分歧。因此中國的對意援助一定要保持在人道主義的質樸層面上，輿論如果對此過度宣傳，搞政治拔高，只會有損中國的形象。

意大利疫情嚴重的地區醫療系統壓力巨大。圖為意大利北部克雷莫納醫院的深切治療部。（Reuters）

第四個原則是積極建設性原則。中國畢竟是大國，在考慮各種利弊因素之後，還是應該在他國遭難時採取積極的援助態度。中國高速發展受益於全球化，新冠病毒是人類的共同敵人，為全球抗疫做貢獻是中國的義務。

據了解，應意大利請求，中國先後派出兩批專家援助意大利抗疫，首批專家於當地時間3月13日抵達，9名成員來自中國國家衛健委及中國紅十字會，有中國紅十字會一名副會長、國家疾控中心的專家，以及四川大學華西醫院的兩名醫療專家等。專家組同時攜帶31噸醫療物資，包括有深切治療病房設備、醫療防護用品、抗病毒藥劑等。

兩批專家組都攜帶了大批當地急需的醫療救治物資。（網上圖片）

3月18日中國再派出13名專家到當地醫院交流分享防疫經驗，並提供診療指導與諮詢。包括12名浙江醫療組專家和1名國家衛健委工作人員，其中7人有國內抗疫一線的經驗。專家組隨行攜帶了17.3噸物資，包括當地急需的醫療救治物品，包括呼吸機、監護儀、雙通道輸液泵等ICU 裝備、便攜式彩超、實驗室檢測試劑和防護物資、常用藥品等。