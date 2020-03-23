【新冠肺炎．觀察】入境國際航班分流12地檢疫　北京為何特殊？

中國境內的新冠病毒肺炎疫情逐漸平息下去，但境外輸入的病例和風險正在迅速增加。在中國防控疫情「全國一盤棋」裏，作為中國首都的北京，無疑是其中比較特殊的一個。

3月22日，中國民航局等5部委機構發布公告要求所有目的地為北京的國際客運航班均從指定的12個第一入境點入境，這些入境點被分攤到了環繞北京區域且交通便捷的12個城市的入境點，這些地區包括天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東等。如此一來，將顯著降低北京的境外疫情輸入風險。這也凸顯出了北京在中國政治版圖裏的特殊和優先地位。

中國民航局等5部委機構發布公告要求所有目的地為北京的國際客運航班均從指定的12個第一入境點入境。（中新社）

北京優先

北京是中國北方地區的一個區域交通中心，是進出中國的一個大門，也是數量眾多的中國人和外國人前往工作和生活的目的地。在過去3個多月時間裏，中國國內疫情形勢嚴峻，北京確實是疫情傳播的高風險地區。現今儘管中國國內疫情降温，但是中國之外的疫情正在愈演愈烈，北京又面臨比較高的境外輸入風險。

例如，3月22日0時至24時，北京新增確診10個病例，與上海同為數量最多的地區。而北京新增的10例均為境外輸入，分別來自英國、法國、西班牙、巴基斯坦和美國共5個國家。而在3月13日0時至12時，北京又新增15例且均為境外輸入，分別來自西班牙、英國和挪威。

中國民用航空局運行監控中心副主任孫韶華介紹稱，根據目前國內防控形勢，北京作為國際交流中心，已經成為防控境外疫情輸入的主戰場。民航是國際人員流動的主要方式，北京首都國際機場作為中國重要的國際航空樞紐，每周有將近200餘班國際客運航班，分別通航美國、韓國、法國、德國、西班牙等33個國家。首都機場的口岸面臨前所未有的輸入性風險，首都機場已經成為境外疫情阻擊戰的最前線。

而且，即便中國國內疫情已經受到遏制，北京的對內防控舉措依然未有明顯減輕。根據四川省交通運輸廳運管局信息，截至3月22日，除了湖北、北京外，四川全省省際客運班線全面恢復。可見，對北京的交通管控舉措力度與作為疫情重災區的湖北省相近。

其中，湖北到北京的人群流向更是受到重點盯防。2月中旬湖北武漢女子監獄一位刑滿釋放人員「黃某英」被一路接至北京，是為「黃某英離漢進京事件」，引起輿論關注，被認定為一起因失職瀆職導致的嚴重事件，「給首都疫情防控工作帶來極大隱患」，並導致對湖北省司法廳黨委書記、廳長譚先振等9人予以立案審查調查。另外，進京檢查站、小區物業、市疾控中心也被認定均存在疏漏，並受到相應處罰。由這起事件，外界得以一窺北京在中國政治譜系裏的地位和分量。

為應對境外疫情輸入風險，北京首都國際機場海關工作人員在飛機艙門處，對入境人員相關情況進行詢問記錄。（新華社）

而之所以重點盯防湖北省，很大程度是因為湖北儘管已經連續多日新增為零，但是仍有很多早前積累的確診病例，以及數量不容忽視的重症病例，傳播風險仍然較高。截至3月23日24時，中國現存確診5,530病例，湖北有4,768佔比約86.22%；中國現有重症病例1,749例，湖北1,714，佔比約98.00%。

事實上，中國高層對於北京防控的定位早有明確指示。3月18日中共中央政治局常委會提出，「要突出抓好北京等其他重點地區疫情防控」，「除湖北、北京以外，對於省內仍有中風險縣區的省份，要做好精準防控，有序恢復生產生活秩序」。這也就意味着，將率先對湖北、北京之外的部分地區有序生產生活秩序，而北京可能是最後減少疫情防控舉措和力度的地區之一。

至於為什麼將北京的防控置於如此重要的位置，其中一個重要原因正在於北京是一個交通中心和進出大門，以及人口匯聚之地外。如果在中國國內疫情尚未完全收尾，而中國國外疫情輸入風險持續增加的情況下，北京放鬆警惕，不嚴格管控，很容易成為一個疫情反彈的傳播中心，繼而對中國構成難以估量的傷害。

北京市在做好疫情防控的基礎上，正在有序恢復商貿、餐飲服務企業營業。（新華社）

第二個原因是事關中國防控全局。北京是中國的首都，是中國高層領導集體所在地。這是一個關係全局的重要部位，因為承擔着信息的彙集和決策功能，至關重要。而且越是在面臨危險的時候，北京作為決策中心的重要性也就越凸顯。

第三個原因其實也與政治有關，將為中國全國「兩會」召開創造條件。每年3月份前後是中國舉辦「兩會」的時節，來自中國各地的數量眾多的人大代表、政協委員，相關工作者和新聞工作人員都將聚集在北京，卻也為傳播病毒提供了便利條件。2020年的中國「兩會」已經被推遲，而當前對北京疫情的嚴格管控，其實也在為不久後北京舉辦全國性「兩會」創造條件。路透社3月16日報道稱，中國「兩會」將在4月底5月初召開。不過這一消息尚未得到中國官方的證實。

第四個原因，在於經濟方面，避免疫情影響到一些大型企業。北京是很多央企總部所在地，一旦這些企業總部被大規模感染，有可能導致企業癱瘓。由此這些企業體量巨大，而且很多企業事關中國經濟命脈，將會影響到中國經濟基本面。

當然在另一方面，中國的決策者們大多在中南海里工作和生活，為他們提供必要的安全保障，防止疫情的接觸和傳播並不是很難。再加上北京因為是中國首都，匯聚了大量的資源，防控體系和能力比其他很多地區更高一籌，也應該在中國防控防控的體系裏承擔更多的責任，發揮更多作用。

推薦閲讀：