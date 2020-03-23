【新冠肺炎】武漢逐步解封　滯鄂台人求回復正常生活不可得

此次2019年新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情「震央」武漢市，於3月22日傍晚開始逐步、有序的放寬、解除市內無疫情小區居民外出採買、出行及湖北省外人口入鄂限制，公共運輸逐漸恢復運行，產業逐漸「復工」。簡言之，雖然新冠肺炎疫情自「境外倒灌」威脅仍在，但武漢「解封」仍有「恢復正常生活」的標幟效果。

對於飽受「封城」兩個月之苦的武漢民眾來說，「回復正常生活」是最平凡的願望，一旦成真就成了最大的禮物。不過，對於目前還滯留在武漢、湖北，其中多數為原先只打算「短期停留」的台灣人來說，何時能「回復正常生活」卻在未定之天。

第二梯次執飛武漢台人包機，分由中華航空與東方航空執飛，圖為執行任務降落台灣的東方航空包機。（中央社）

對於飽受「封城」兩個月之苦的武漢民眾來說，「回復正常生活」是最平凡的願望，一旦成真就成了最大的禮物。不過，對於目前還滯留在武漢、湖北，其中多數為原先只打算「短期停留」的台灣人來說，何時能「回復正常生活」卻在未定之天。

雖然武漢「解封」已是事實，武漢封城期間寫「圍城日記」引發正、反意見討論的大陸湖北女作家方方（本名汪芳）也在其微博文章中「核實」這個消息。弔詭的是，蔡英文政府與台灣網絡言論仍不願相信大陸的新冠肺炎疫情好轉，《自由時報》等「綠媒」也以武漢有「復陽」病例未列「新增」，試圖證明中共「匿報」行迹未改，所謂的新增確診病例「清零」只是中共為了「洗白」自己污名「大外宣」的一部分。

陳時中曾說中共對防疫展現充分信心，讓台灣對滯鄂台人是否需要救援產生「認知矛盾」。（中央社）

更有甚者，有台灣網民在網絡上主張「武漢疫情趨緩，沒必要有第三次武漢包機」。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更早在第二梯次武漢台人包機將361名台人送返台灣後，在3月12日公開表示「中國（大陸）對自己防疫信心非常強，…，方艙醫院也關了，若我們還去救援，會有認知上的矛盾」、「要量力而為」；3月19日湖北省首傳新冠肺炎確診病例「清零」，有台灣立委為滯鄂台人請命，希望在大陸疫情已經減緩，取消滯鄂台人的境管註記，讓有意願返台的台人自行搭機返台，後續循疫管規定進行必要隔離，仍得到否定答案。

陳時中及台灣網絡言論的言下之意，其實都抱持着「看好戲」的心態，一是對中共的「防疫信心」抱持懷疑，二是認為順着中共官方「宣傳」，對台灣內部建立「滯鄂台人不返台也可以」的認識與網絡支持力量。不過，對於有藍營立委「獻策」，要求取消境管註記，卻又義正辭嚴的執起「防疫」大旗，不承認大陸地區「疫情減緩」事實，又將「滯鄂台人」標籤化。

平心而論，當疫情最嚴重的武漢都已經開始有秩序的解封、復工，台灣新冠肺炎疫情卻因為對歐美地區的「信任」導致確診病例陡升，甚至還有「不確定感染源」的本土確診病例出現，陳時中所稱的「認知矛盾」其實正在台灣出現，「滯鄂台人」若是在湖北省境有工作的台商、台幹，的確已無台灣救援的必要。

大陸各地新冠肺炎疫情趨緩，各地工人開始「返崗復工」。（新華社）

不過，事實上，根據國台辦的說法，滯鄂台人高達8成以上是因為年節探親、訪友、旅遊等目的前往武漢、湖北省各地，對這些人來說，他們的「正常生活」是在台灣，不是在湖北。

相比於自歐美及中東「疫區」留學、旅遊返台台人，在疫情指揮中心以失準的「疫情數據」「政治考慮」不作為，導致台灣先前嚴控大陸、香港、澳門人員往來的「好成績」成為最大的反諷，甚至學術重鎮中央研究院也出現由美籍學者帶來的本土群聚感染。第二批武漢包機返台的361人名台灣人，自3月11、12日返台後，至今已經歷經兩次採檢檢驗新冠肺炎均為「陰性」。

在國際皆以「有色眼鏡」及「放大鏡」看待中共對新冠肺炎的防疫怍為，且特朗普（Donald Trump）另闢「中國病毒」（Chinese Virus）戰場下，中共既有信心讓武漢解封，讓武漢人民逐漸恢復正常生活，就絕對不會輕易讓「武漢封城」困境再現，如同陳時中所言，滯鄂台人要台灣因為「疫情」要台灣援救的時機點已經過去了，目前他們需要的是「恢復正常生活」，如果台灣的防疫作為已經是防範所有「境外返台人士」，對1,300多名滯鄂台人的境管註記已無任何意義，此時就應該取消註記，至少，還能讓這些人覺得「沒有被台灣拋棄」。