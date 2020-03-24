【新冠肺炎】人民日報：民進黨當局「媚美仇中」必搬石砸腳

自湖北武漢爆發的2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續，台灣外交部與美國在台協會（AIT）18日發出一份聯合聲明，內容稱台美將強化合作機制，共同對抗「源自中國武漢的新冠肺炎病毒」。官媒《人民日報》海外版今日（24日）發布題為「民進黨趁疫『媚美仇中』必搬石砸腳」的評論文章，指民進黨當局「親美害台媚態令人不齒」。

台灣外交部與美國在台協會（AIT）18日發出一份聯合聲明，內容稱台美將強化合作機制，共同對抗「源自中國武漢的新冠肺炎病毒」。（網站截圖）

《人民日報》海外版的評論文章指，台灣與美國在台協會的「防疫夥伴關係聯合聲明」，與美國互稱「夥伴關係」，還要「共同對抗源自中國武漢的新冠肺炎病毒」。世界衛生組織和國際社會明確反對將病毒同特定的國家和地區相聯繫，反對搞污名化，況且病毒起源尚待科學論證，民進黨當局惡毒地違背傳染病命名原則，刻意打上地域標籤，可謂又無知又無恥。

評論文章又指，疫情發生後，台灣對大陸嚴防死守，對美國大開綠燈，「雙重標準」玩得上了天，更隨美國政客借疫情煽動歧視、製造仇恨，「媚美仇中」的醜惡嘴臉暴露無遺。

評論文章稱，美國政客惡意使用「武漢肺炎」、「中國病毒」說法，煽動敵視對立，不過是轉移矛盾焦點，掩蓋自身防疫不力的事實。民進黨當局亦步亦趨，唯恐天下不亂，卑躬屈膝地討其歡心。除了每年收購美國「破銅爛鐵」的常規動作，疫情緊要關頭，民進黨當局竟開發出支援口罩的「義舉」，拿台灣民眾生命當兒戲，實在令人齒冷。

（《人民日報》海外版）