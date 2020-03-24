【新冠肺炎】環球時報：五問華盛頓，為什麼要毀中美團結抗疫？

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情在美國蔓延。美國Daily Beast網站3月21日報道，美國白宮為了緩解輿論壓力，要求官員們集中指責北京「試圖掩蓋疫情」並造成新冠肺炎在全球大流行。官媒《環球時報》今日（24日）發表題為「五問華盛頓，為什麼要毀中美團結抗疫」的社評，呼籲美國緊急調整對華政策，迅速把地緣政治擱置一邊，美中兩國攜起手來打擊窮凶極惡的新冠病毒。

美國政府在應對新冠肺炎疫情時的表現遭受質疑。圖為特朗普3月20日在白宮舉行的一次新冠病毒工作組簡報會上發表講話。（AP）

對於美媒指美國白宮為了緩解輿論壓力，要求官員們集中指責北京「試圖掩蓋疫情」並造成新冠肺炎在全球大流行。社評發出五個反問。第一，真有這麼回事嗎？以這種方式推動要求中國承擔責任的宣傳，是白宮和它領導的國家安全委員會當前最緊迫的國家安全關切，是這樣嗎？新冠病毒是人類共同的敵人，美國為什麼這麼急於給中國定罪，這對美國抗疫有什麼實際好處嗎？

第二，病毒是什麼時候和怎樣來到人間，這是個科學溯源問題。美方在沒有科學定論的情況下，對中國發動輿論攻勢，與世衛組織對中國抗疫的評價迥異，倒退一些日子，沒人能夠意料。美國究竟是出於什麼目的這樣做呢？真的是像人們猜測的那樣，是要推卸美國政府抗疫不力的責任，以此來營造有利於特朗普總統競選連任的選情嗎？

第三，新冠疫情非常兇猛，正在擊垮既有國際體系，在多國製造人道主義災難，此時中美如果能夠攜起手來，對全球抗疫肯定會形成鼓舞，而當前中美的分裂只會進一步削弱國際合作，美國的執政精英們為什麼要在此時如此排斥中國，打壓中國，而不願意抑制地緣政治糾紛，把包括美國人民在內的人類健康利益置於更高位置呢？

第四，特朗普總統一度讚揚中國的抗疫，稱讚中國的抗疫和向美國分享數據的合作，是誰在誤導白宮，令其採取向中國推卸責任、貶低中國來為美國政府開脫的扭曲策略呢？中國整體抗疫的成績明擺在那裡，舉世公認，這是否定得掉的嗎？這樣的甩鍋又能騙得了誰？

第五，二次世界大戰期間，美英與蘇聯有那麼大的意識形態分歧，都能攜起手來對抗軸心國法西斯，今天的新冠病毒像當年的法西斯力量一樣兇惡，對人類構成了根本性挑戰。華盛頓是否應該想一想，它在此時宣揚仇恨，挑動衝突，這符合人類社會的共同利益嗎？歷史能夠原諒當下的美國執政精英們這樣做嗎？以這樣的方式拼競選，成功的概率真的會很高嗎？

社評指，中國決不可能在接下來的全球抗疫中獨善其身，只能夠與世界大多數國家同甘苦，共進退。美國的情況也是同樣的。美國獨贏，共和黨贏得尤其多，而且把犧牲掉美中合作減輕損失、彼此在世界最需要團結的時候加劇衝突作為支持共和黨獨贏的支柱，這既做不到，也很不道德，非常不負責任，是拿無數人生命和整個人類命運做賭注的鋌而走險。

（《環球時報》）