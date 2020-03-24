【觀察】美軍台軍緊密軍演　或意在反制解放軍空襲

美國第七艦隊在3月23日下午，公布其神盾巡洋艦在菲律賓北部海域，實彈射擊艦射標準2型（SM-2）防空飛彈的行動，並且在官方Facebook展示，標示「美國海軍已經準備好了」。今日（3月24日）清晨，台軍也接續進行聯合防空演習，地點同樣在台灣東部沿海的菲律賓北方海域，同時解讀台、美軍在此區域外圍的行動，似乎隱約已經有抵制解放軍機在3月16日深夜，闖入台灣航空識別區（ADIZ）、威脅台灣領空的對峙局面。台海軍事緊張，因此又再度升高一級，後續必須觀察解放軍動作。

3月16日解放軍殲-11軍機，伴隨空中預警機空警500，進入台灣西南方海域巴士海峽的防空識別區，讓台灣空軍機群深夜緊急起飛，此狀況雖非首次，卻是第一次解放軍使用國產戰機，於深夜挑戰台灣防空，這是以往相當罕見的狀況。台灣國防部針對此次的防空緊張狀態，已經承認「解放軍擾台模式已經改變」，這個改變就是，解放軍展示國產戰機的全天候作戰能力，這是以往不曾有過的對峙模式。

也因為解放軍已經迅速改變武嚇台灣模式，故台、美雙方似乎已經展現軍事合作默契，開始予以反制。先從台灣外交部與美國在台協會（AIT）發佈聯合抗疫聲明，聲明中的格式承認台灣官方地位外，3月18日，美國海軍第七艦隊在南中國海的聯合巡弋與軍演，破天荒首度從日本本土調派F-15C空優戰機，隨員B-52H戰略轟炸機，與美國海軍艦隊一起操演，並且高調公布照片。

美軍公開F-15C戰機在南中國海至菲律賓海域間的活動，是史上第一次，這也使得局勢相對升高。而F-15C戰機，也是謠傳美方希望台灣能夠租購的二手空優戰機，可以頂替台灣空軍幻象2000-5戰機妥善率低、已經無法有效進行高速攔截的破洞。

而後，美軍第七艦隊，包括美國號（USS American LHA-6）直升機暨短場起降戰機專用兩棲突擊艦，以及羅斯福號（USS Theodore Roosevelt CVN71）航空母艦戰鬥群，加大了其在南中國海領域的演訓範圍，擴展到菲律賓北部的菲律賓海海域，此海域貼緊台灣東面西太平洋海域東南方，美軍艦隊經過此處時，台軍方面是否有枱面下的聯合動作、甚至聯合演訓，目前雖未有官方消息，但是許多推測都認為幾乎不可能沒有。

故，3月23日，此航母戰鬥群的護航艦巴瑞號（USS Barry DDG-52），破天荒在台灣東南部外海，進行標準2型飛彈射擊，同時間，日本發佈解放軍一架運8型電戰機，正單機穿越台灣北部東海海域，目標近接日本最南端奄美群島與宮古島的自衛隊軍事設施。一般認為，一旦美軍介入台海戰事，日本基於美日戰時互助相關條約，奄美群島最接近台灣的衝永良部島等地，將是極其重要的戰略後送點，和與那國島的防空雷達措施，同樣是近接台灣外圍的美日軍事設施。故而，此時傳出解放軍運8電戰機出現於此處，似乎對美軍實彈射擊演習，做出回應。

整體局勢再度向上爬升，美軍公布演習後，台軍在24日清晨也接着進行聯合防空作戰演習，重點為台灣東部花蓮基地的F-16A/B Blk20型戰機的夜間緊急起飛、攔截作戰的課目，而花蓮空軍基地的基地抗炸、飛彈防禦演習也同時展開。台灣國防部長嚴德發親自坐鎮橫山指揮中心，參謀總長黃曙光也同時坐鎮空軍作戰司令部，親自觀察台灣空軍緊急起飛、高速攔截的應變能力，此演習的公布時間，與美軍之間是否有默契，已經幾乎是公開的秘密。

隨着新冠病毒肺炎疫情在全球升高，美、中之間的話語衝突，已經逐漸升高為軍事比拚。雖然美國本土疫情嚴重，但是美軍展現出在西太平洋掌握印太戰略利益的核心力量，並未有任何改變，而且更加強化其軍力展示與公開部署，是屬於嚇阻戰略的一環。而在台灣外圍菲律賓海海域實彈射擊艦射防空飛彈，並且使用神盾雷達進行艦隊防空管制演習，這也是歷來第一次，此演習已經與美、中在南中國海的對峙無關，整個對峙已經北移至台灣外圍海域，台灣方面適時展示戰力，與美軍互通聲氣，接續着解放軍會如何出招？非常耐人尋味。