【大國關係】近思錄：「庸俗」的中美對抗

特朗普的冷嘲熱諷讓中國外交官感到氣憤：即便再「喜歡」習近平，也無法消除特朗普對中國的深深敵意。

蔓延全球的新冠肺炎疫情讓中美兩國的相處方式從錙銖必較的謹慎談判轉變為無休止的爭吵。這具有特殊的階段性意義。

新冠肺炎疫情意外讓中美展開一場無謂的口水戰。（AP）

從疫情之初圍繞美援的真相爭論，到「亞洲病夫」論重現美國媒體所觸發的媒體打擊報復行為，再到美國總統特朗普（Donald John Trump）以「中國病毒」諷刺中國為新冠肺炎疫情的始作俑者……中美因為這次突如其來的全球性公共衛生危機而陷入持續的口水戰。這種狀態並不比2018年開始的中美貿易戰更令人輕鬆。

事實上，對於大多數旁觀者來說，這場瘟疫讓他們注意到了越來越多的國際秩序變化：中國政府在國際舞台上對自己形象的關注和強烈的「表現欲」——這混雜在廣為流傳的社交媒體上的民族主義情緒中——讓他們看到了一個國家蒸蒸日上的模樣。相反，曾經的世界領導者陷入了戰略收縮，不斷地試圖「推卸」其曾經所扮演的國際角色，《紐約時報》稱，美國已經不再像以前那麼樣慷慨。同時，中美的近距離駁火沒有因為新冠肺炎疫情而暫時熄火，反而愈演愈烈。

中美兩國，一個被視為潛在的超級大國，一個是領跑全球的當然世界霸主（或者說衛冕冠軍），二者相處方式如同近百年以來所有的大國相處那樣深刻地影響着世界的格局。儘管這場疫情還沒有結束，當下評估其現實影響還為時尚早，但是如果按照今天的「節奏」，美國如果無法為自己盟友提供有效的保護傘，甚至為了遏制疫情而採取傷害對方的動作，那麼特朗普領導下的美國將可能遭遇盟友的「反水」。

意大利疫情嚴重，中國派出專家團隊支援。（中新社）

近段時間，人們看到了歐洲的「分崩離析」，也看到了中日韓的抗疫外交，當然還有包括伊朗、巴基斯坦與中國聯繫的「強化」……這不一定會最終奠定「後新冠肺炎時代」的國際關係格局，但肯定對傳統秩序有所衝擊。

美國《外交》雜誌作者坎貝爾和多希（Kurt M. Campbell，Rush Doshi）將這次新冠疫情危機同1956年的蘇伊士運河事件相提並論。1956年的蘇伊士運河危機，象徵着英國作為全球性大國的衰落。坎貝爾和多希評論說，美國如果處理不好這次危機，美國的全球霸主地位也會受到同樣的挑戰。

那麼，中國會成為得利者嗎？事實上，不管多麼不情願，人們必須承認，在相當程度上遏制了本國的疫情蔓延之後，中國正在以提供口罩、核酸檢測試劑盒甚至醫療隊等形式來打破傳統的美國主導下的地緣政治格局——當疫情結束，世界會發生怎樣的變化？中國在崛起為世界第二大經濟體前後至今一直在尋求融入世界，站到世界舞台的中央，參與改造和確立世界政治經濟新秩序。尤其是在現任中共領導人習近平上台後，這種衝動隨着諸如「一帶一路」倡議等國家動作而越發明顯。

3月23日，中國企業三一歐洲在產業園內舉行捐贈儀式，將2.2萬個口罩正式交付給北威州埃森市政府和公司所在的貝德堡市政府。（中新社）

這一切都必然改變中美之間的關係。人們也許還記得2012年至2013年中國相繼拋出了兩個新概念的「C2」和「中美新型大國關係」，這顯示了中國經濟體量日益逼近美國後越來越謹慎地試圖和美國和平相處的用意。但是，正如人們所看到，它們最後都淪為了概念，無論是奧巴馬（Barack Obama）政府還是特朗普政府都沒有聽進去。

在中美貿易戰中，外界曾一度產生了中美經濟脱鈎甚至全面對抗的憂慮，而且在相當長時期內雙邊關係的確在朝這個方向滑落——但是，雙方的確做好一戰定輸贏或者持久對抗的決心了嗎？

也許還沒有。人們需要不斷適應：儘管雙方都在公開場合依舊保持着某些紳士風度，擺出對話談判的姿態，但是誰也不會再相信中美真的會讓新型大國關係變成現實。雙方的相處之道變成不斷地揮拳試探、互相攻訐，如果可能製造更多令對方不適的小動作。這種低烈度對抗吸引了人們太多關注，甚至讓人們感到審美疲勞，但一直會持續下去。