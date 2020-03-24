【台灣教科書之亂】台「十二年國教」路坎坷　3科教材頻重編

為培養學生的自主行動、溝通互助與社會參與的能力，造就每一個孩子都能「適性揚才、終身學習」，台灣政府於2014年發佈《十二年國民義務教育課程總綱》，正式開啟了「十二年國教」。但自2019年度秋季學期（108學年度）正式實施《108課綱》以來，無論是編書的出版社或身處教育第一線的教師，均感受到新教材在編纂時的急就章、倉促上路，堪稱是台灣的「教科書之亂」。

自2019年秋季學期起，台灣開始使用依據《108課綱》編寫的教科書。圖為台灣現行初中《社會》與高中《歷史》課本。（許陳品／多維新聞）

第一線教師也未能完全掌握何謂「素養導向」

據台《聯合報》報道，台灣國中階段的《科技》、《社會》和《健康與體育》等三個科目問題最大。這三科的第三冊（109學年度）教科書，三大出版社幾乎都因違反課綱規範被要求「重編」；其中南一出版社的《科技》第二冊（本學期用書）更歷經四次重編，光送審費就花了近新台幣10萬元，目前還在續審中，導致有學校被迫下學期換版本。

隸屬台灣教育部，負責全台教育研究工作的最高專責機構——「國家教育研究院」（國教院），其教科書研究中心主任楊國揚稱，教科書審查標準是依據《108課綱》而來，教科書內容若違反課綱，就會被判定需要「重編」，如果只有錯誤，就會判定為「修正」。他也坦承，《科技》、《社會》和《健康與體育》等三科目審查過程中並不順利，主要是由於科技、健體等生活類科目，解釋範圍較大，不如國文、英文、數學等基礎學科，知識性概念明確。

3月15日，台灣教育部邀請20名學者專家及代表組成委員會，為教科圖書品質把關。（中央社）

至於社會科，楊國揚表示，社會比較多元，觀點不同就會有衝突；且新課綱社會科內容變動大，還增加跨領域探究。出版社雖嘗試編寫「素養導向」內容，但掌握得不是很好；加上課綱公布時間較晚，前期編審沒有充裕時間。康軒出版社國中教科書副總編輯譚蕙婷也稱，國中社會科前三冊，各家出版社幾乎都重編；康軒目前也還在重修109學年度上學期（2020年9月）要用的第三冊，同時趕編第四冊，但第四冊必須在2020年3月底前送審，時間非常緊張。加上教科書編者對歷史課綱的解讀，和審查委員的看法存在落差。老師授課時對「素養導向」的主題式編寫，還未能掌握教法，應該是「審查委員的意見還是比較理想化」。

「審到後來一定通過」導致充斥錯字、文句不通

楊國揚無奈地表示，由於台灣教科書的審查制度為「審到最後必通過」，造成部份出版社抱持「糊弄」心態，不僅錯別字一堆，文句還不通順，錯誤率極高，使得教科書的審查意見竟然高達上百頁之多！代表出版社送審前連最基本的質量都不顧，宛如將審查委員當成文字校對員。

台灣國教院教科書研究中心主任楊國揚（左）表示，台灣如果沒有維持教科書審查制度，品質絕對會出問題。（網絡圖片）

楊國揚表示，世界各國家地區，通常沒有教科書送審不過修正再審的，台灣卻是特例。日本教科書若今年送審沒通過，下次再送審只能在4年後，所以日本很多出版教科書出版社即使倒閉，但課本質量很好。美國則是學校選定某一版本教科書後，會持續用5至8年；今年沒選到，下次要再等5到8年後。他強調，台灣如果沒有維持教科書審查制度，品質絕對會出問題，而審查確實可以讓提升課本質量，原則上通過門檻是70分。為了督促編教科書的出版社，目前正評估是否公布教科書審查意見，並對台灣的教科書進行評鑑與排名。

台國教院：教科書編審時程已恢復常態

台國教院於3月23日發出新聞稿，指出《108新課綱》已自108學年度起逐年實施，109學年度（2020年8月1日至2021年7月31日）各教育階段2年級用書，上學期已於2019年8月至9月、下學期已於2020年2月至3月受理，並依審定辦法所定程序積極辦理中。依據目前審查進度，「國教院」將於2020年4月15日起陸續公告通過之教科書，完成教科書審查作業並公告，以提供109學年度各級學校選書。新課綱實施已進入第2年，教科書編審時間已恢復常態，不會出現學校開學了還在審的情形。

國教院強調，教科書審查制度是當前確保教科書質量最重要的機制，深受出版社、教師、家長及台灣社會各界的信任。然而現階段部分出版社存在教科書審查最後一定會過的心態，並未積極改善教科書送審品質，確實對教科書審查委員帶來極大的困擾，也不利於教科書整體品質的提升。