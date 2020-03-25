【泉州欣佳酒店倒塌】泉州排查房屋15.5萬棟　已拆除426棟危樓

福建泉州鯉城區的欣佳酒店上3月7日晚上突然倒塌，事故中有71人被困，其中42人生還，29人死亡。欣佳酒店事前是新型冠狀病毒肺炎的醫學觀察點，用以集中隔離觀察從省外來到當地的人士。經初步調查，欣佳酒店的改建工程有非法建設、違規改造等嚴重問題。泉州近日開展房屋安全「百日大整治」行動，截至目前，各縣（市、區）已排查房屋15.5萬棟，已分類處置4075棟，其中整體拆除426棟。

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3月25日（周三），官方發布《泉州市房屋安全隱患大排查大整治指揮部通告（第2號）》，向市民公布有關舉報內容及提供舉報電話。

通告指，舉報的四類重點場所包括疫情隔離觀察場所；利用民房、舊建築物（含廠房、公共建築等）改造從事商場超市、文創娛樂、旅館民宿、餐飲酒吧、群租公寓（房）、託管培訓、醫療美容、幼兒園、養老托老、電商經營等經營服務的人員密集場所；其他存在各類重大安全隱患的場所，包括與高壓線路安全距離不足的（違章）建築物；去年全市房屋安全隱患排查整治專項行動排查出的尚未處置的重大安全隱患房屋。

通告又指，舉報的重點問題包括七個方面：一是「四無」（無審批手續、無資格設計、無資格施工、無竣工驗收）建築，特別是「四無」鋼結構建築；二是擅自改變使用功能的建築；三是擅自改變結構和布局的建築；四是違法改擴建（加層夾層）的建築；五是擅自對地下空間進行開挖的建築；六是鑑定為D級危房的建築（房屋整體出現險情）；七是民房用於工業廠房、易燃倉庫，廠房改建群居房等存在消防安全隱患的建築。

（《泉州晚報》 ）