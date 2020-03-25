【新冠肺炎】中央政法委：全面做好疫情防控和維護安全穩定工作

新冠肺炎疫情持續，中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨3月24日（周二）在全國政法系統電視電話會議上強調，要及時研究疫情防控和維護安全穩定中的苗頭性、傾向性問題，因時因勢精準施策，為統籌推進疫情防控和經濟社會發展創造良好環境。

會議強調，要切實落實主體主責，毫不放鬆抓好各類監所疫情防控工作。（資料圖片）

會議強調要全面做好疫情防控和維護安全穩定工作，要充分看到國內外疫情形勢的複雜性嚴峻性，按照黨中央決策部署，在各級聯防聯控機制協調下，持續抓好疫情防控各項措施落實。針對日益增大的境外輸入性風險，要全力做好口岸出入境管理，推動人員入境前、中、後各項工作形成閉環。要切實落實主體主責，毫不放鬆抓好各類監所疫情防控工作。

會議要求，要認真組織開展涉疫矛盾糾紛排查化解專項工作，緊緊依靠黨委和政府，發揮各級平安建設協調機制牽頭作用，調動各方資源力量，全面排查影響安全穩定的各類問題隱患，堅持依法辦事、法理情相統一，努力將問題發現在苗頭、化解在基層、解決在當地。

會議強調，要準確把握疫情形勢下治安形勢新變化，深入推進掃黑除惡專項鬥爭，依法嚴厲打擊各類突出違法犯罪活動，毫不鬆懈地抓好反恐怖鬥爭，切實維護群眾生命財產安全。要緊密結合政法機關職責任務，重視法律政策的保障供給，統籌立法、執法、司法各環節，配合做好有關修法、立法工作，加強司法政策研究制定，為妥善處理因疫情引發的民事、行政、執行等案件提供依據。要準確適用法律政策，依法妥善處理因疫情引發的涉企執行難、合同違約、企業破產等案件，引導涉外企業管控好因疫情引發的法律風險，更好地以法治思維和法治方式化解風險，服務和保障經濟社會發展大局。

會議強調，要堅持一手抓疫情防控，一手抓政法各項工作，各級黨委政法委要發揮統籌協調作用，督促落實屬地責任、部門責任，政法各單位要主動作為、擔當盡責。對各項任務要列出清單、明確分工、壓實責任、細化措施，加強督促檢查，堅決克服形式主義、官僚主義，務求落地​​見效。

（中國長安網）