新冠肺炎｜美國務院發言人批中國驅逐記者　華春瑩發三Tweet反擊

新冠肺炎疫情引發中美新一輪外交宣傳戰。繼3月21日與美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）在Twitter上交鋒之後，中國外交部發言人華春瑩25日（周三）凌晨再度與其「開火」，連發3條Tweet回擊奧塔格斯批評「中國驅逐記者」的言論。

華春瑩25日凌晨再度與奧塔格斯「開火」，連發3條Tweet回擊奧塔格斯的言論。（Twitter截圖）

24日，奧塔格斯在Twitter上稱，中國難堪地將美國記者驅逐，「阻礙了疫情可信的信息從武漢流出」。

對此，華春瑩在Twitter上回擊稱，這是中方的反制措施，「自2018年起，美國拒發了29名中國記者的簽證。今年3月2日，美國政府發布聲明，在3月13日之前變相驅逐60名中國記者。作為反制措施，中國在3月18日宣布吊銷多名在華美籍記者的記者證。」

隨後，華春瑩更連發三問，「美國指責中國阻礙信息傳播，但他們驅逐60名中國記者，是在怕些什麼？他們企圖遮掩什麼？他們真的認為自己可以把中國或者任何一個國家禁聲，卻不計任何後果嗎？」

華春瑩又稱：「一些美國官員稱中國的記者不是真正的記者，因為他們為中國共產黨發聲，那我是否也可以把為美國共和黨發聲的記者稱為假記者？」華春瑩指，「（記者）真正的標杆是客觀、公正，而不是帶有意識形態的偏見。」

這已經不是華春瑩首次在Twitter上反擊奧塔格斯了。3月21日晚，針對奧塔格斯宣稱中國對外疫情公布「不透明」的指責，以及要求世界審視所謂疫情「時間表」，華春瑩也連發3條Tweet回擊回應：「謊言和誹謗不能讓美國變得偉大。面對全球性流行病，正確的做法是將公共健康置於政治之上。」