【新冠肺炎・G20】習近平外交視頻首秀　中方三大期待

新冠肺炎疫情全球蔓延，包括習近平在內的二十國集團（G20）領導人將於3月26日首次以視頻的形式出席應對新冠肺炎特別峰會。

中國外交部副部長馬朝旭今天（25日）在接受中國官方媒體採訪時表示，這將是G20歷史上首次舉行領導人視頻峰會，也是自疫情暴發以來，中國領導人習近平出席的首場重大多邊活動。

中方強調，G20是全球危機應對和經濟治理重要平台，匯聚了主要發達經濟體和新興市場經濟體，在應對2008年國際金融危機過程中發揮了重要作用。在此關鍵時刻，G20就新冠肺炎疫情專門舉行峰會，就應對疫情蔓延、穩定世界經濟進行溝通協調，具有重要意義。

2019年6月28日，習近平、普京等出席二十國集團領導人大阪峰會晚宴。（Reuters）

馬朝旭強調，在習近平親自指揮、親自部署下，中國疫情防控取得顯著成效，得到國際社會高度讚譽。習近平出席特別峰會，體現了中國同國際社會攜手抗擊疫情的堅定決心，體現了中國推動開展抗擊疫情國際合作的大國擔當，體現了中國支持G20加強協調合作、穩定世界經濟的積極態度。

中方稱有三點期待，G20成員要加強團結，加強合作，加強協調。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）3月24日向G20發信，呼籲他們採取「戰時計劃」，包括緊急發起一個總額達數萬億美元的刺激計劃，把疫情所造成的經濟社會衝擊降低到最低限度。

古特雷斯說，到今年年底，新冠疫情造成的損失將以萬億美元計。G20必須作出相應反應，向經濟體注入大量資源。當前局勢前所未有，常規的經濟規則和經濟政策工具不再適用。與2008年金融危機不同，此次危機不僅需要保障金融機構的流動性，還應該關注家庭、低收入者、中小企業等的需求。

G20輪值主席國沙特阿拉伯24日晚發表聲明說，沙特國王薩勒曼（Mohammed bin Salman）將主持此次峰會，以推動全球協調應對新冠肺炎疫情及其對經濟和社會的影響。

受新冠疫情全球蔓延的影響，全球經濟今年恐將陷入衰退。當地時間3月23日，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）發表聲明說，新冠肺炎疫情對全球造成嚴重經濟損失。2020年全球經濟將陷入負增長，衰退程度至少與2008年金融危機時相當，甚至更加嚴重。

新冠肺炎在全球多國蔓延，中東、歐洲、美國等地疫情都有惡化趨勢。截至香港時間25日上午7時41分，全球新冠肺炎確診病例達到417,966宗，死亡病例達18,615宗。圖為3月24日韓國大邱的醫療人員抵達東山醫院當值。（AP）

除G20成員國領導人外，西班牙、約旦、新加坡和瑞士等國領導人將受邀出席。此外，東南亞國家聯盟、非洲聯盟、海灣阿拉伯國家合作委員會、非洲發展新夥伴計劃等區域組織的代表，以及聯合國、世界衛生組織、世界銀行、國際貨幣基金組織等國際組織的領導人也將出席此次峰會。

據悉，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）也將出席這次峰會。

另外，中美關係也釋放出緩和的信號。美國總統特朗普（Donald Trump）在3月22日表示，他已與習近平就新冠肺炎疫情通電話。並於3月24日明確表示，不會再拿「中國病毒」大做文章。

據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間25日上午7時41分，全球新冠肺炎確診病例達到417,966宗，死亡病例達18,615宗，痊癒個案有107,705宗。其中，美國單日新增病例過萬。意大利、西班牙日新增確診病例均超過5,000例，西班牙向北約緊急請求國際援助。英國、印度等國提升了防控等級。