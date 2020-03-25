【觀察】熱烈「慶祝」國外疫情　兩岸俯拾即是的冷嘲熱諷

正當歐美國家新冠肺炎疫情持續延燒、一時半刻不見緩和迹象之際，從官方公布數字疫情似已逐漸緩和、並陸續復學復工的中國大陸，卻傳出有店家在店頭高掛紅布條嘲諷美國及日本的疫情。該消息片刻間成為大陸輿論熱點，該店鋪店長此後亦被警方拘留。許多內地網民認為此舉極其惡劣，但亦有網民認為中國人長期在歐美都遭歧視，外國人也沒有向中國道歉，該案激起正反兩極意見不少互動。

前NBA球員林書豪日前曾表示，特朗普一連串中國肺炎的談話代表着歧視（AFP）

瀋陽市有家名叫「楊媽媽粥店」的餐廳，日前竟然掛出紅色橫幅，上面寫着：「熱烈祝賀美國疫情、祝小日本疫帆風順長長久久」，畫面一經大陸民眾拍照上傳，馬上在大陸輿論界掀起討論浪潮。

許多大陸網友認為該布條不僅極其惡劣，而且極其可悲，許多評論也認為這樣的言論除了不文明之外，在疫情肆虐的當下，更顯泯滅人性，「心腸如此狠毒，今天你為別人的苦難而高興，明天痛苦就改降臨在你的頭上」。也有人貼出日本街頭曾出現過聲援武漢的標語、以及日本在疫情爆發之初捐贈物資給大陸抗疫，與該店的紅布橫幅比，十分諷刺。

也因多數輿論的撻伐，當地民警立刻責令撤下布條，並將該店店長帶回公安機關調查。隨後，該店負責人在店家官方微博表示，立即與該店長解除勞動合同，並對此事產生的不良社會影響表達歉意，此後，涉事店更被勒令整頓，而店長也被拘留。

不過，另一派論述則是持不同的想法。有些人認為西方對中國長期歧視，也不見西方國家有任何制止的舉動，特別是像特朗普（Donald Trump）還多次發言稱「武漢肺炎」、「中國肺炎」，更令這些民眾不滿；亦有人說，在日本張貼布告辱罵中國的店鋪也不在少數，也沒見有誰遭拘捕。

特朗普在Twitter上多次稱肺炎是「中國肺炎」。（Twitter截圖）

隔海相望的台灣，疫情迄今的表現深獲台灣社會肯定，許多歐美國家與傳媒也屢次報道截至目前台灣在此次疫情中的良好控管。面對歐美國家、所謂「民主自由」好夥伴的讚賞，台灣輿論與官方都極力宣傳，甚至認為台灣可藉此機會打開加入世衛組織在內眾多國際組織的敲門磚。

然而，屏除台灣對歐美吹捧的欣然接受，台灣社會對大陸的疫情，與大陸某些極端份子看待西方疫情雷同，仍舊抱持冷嘲熱諷、看好戲的心態。除了出征聲援大陸疫情的藝人，在新冠肺炎疫情初期，也常憑圖說故事說武漢焚化爐又燒了幾具屍體，甚至牽連到在大陸生活的台灣民眾，認為這些人根本不應該也不能夠回台灣，以免帶來境外移入的疫情；更有論者認為，大陸疫情數字經過竄改、毫不可信，還將此連結到北京政壇的可能波動，繪聲繪影，好像他們就生活在中南海之中。

台灣社會仍有少部分人熱衷於歧視大陸社會，甚至調侃大陸民眾吃不起方便麪。（中央社）

其實，台灣很多人對中國大陸的印象，依然停留在過去舊時代的印象。2011年時，現任台灣籃協副理事長高志斌，曾在電視節目上說大陸多數民眾消費不起茶葉蛋，當時即遭陸民批判；2019年，台灣媒體人黃世聰又稱大陸人吃不起榨菜，更不用細數網絡上的許多愚民論述，這種由教育、意識形態與同温層等各項因素綜合而成的偏見，配合民進黨政府近年來的反中策略，造就出台灣社會許多人對大陸疫情的冷嘲熱諷。

疫情當下，對於「楊媽媽粥店」的類似案例，本就應該予以檢討，而不論中日、中美或兩岸間有什麼樣的齟齬。病毒是全人類需共同面對的重要課題，除了解決當前問題，人們更應藉此思考人類接下來可能會碰到的疑難雜症，攜手共度難關，畢竟病毒不會因為你是黃種人或是白種人就不侵犯你，只要有機可趁，病毒都會找到漏洞。與此同時，即便別人歧視你，難道你就要歧視回去？這樣下去問題永遠無解，何不乘機展現泱泱風範，或許更會讓他者佩服。