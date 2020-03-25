新冠肺炎｜學者：穿山甲非新冠病毒中間宿主　或是潛在自然宿主

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，早前內地有科研團隊提出「穿山甲是新冠病毒的潛在中間宿主」這一觀點。內媒《科技日報》今日（25日）報道，近日雲南大學的張志剛團隊在國際權威學術雜誌《細胞》（Cell）子刊《當代生物學》（Current Biology）上發表研究，提出穿山甲不是新冠病毒的中間宿主，而是新冠病毒的可能潛在自然宿主。

全球的穿山甲非法貿易情形嚴峻。（資料圖片）

《科技日報》報道，今年2月2日，張志剛帶領的團隊對來自2019年3月24日無法救護成功的一隻馬來穿山甲肺樣本病毒組學數據進行重新組裝和全面分析，發現其攜帶有與新冠病毒相近的冠狀病毒，被命名為穿山甲冠狀病毒（Pangolin-CoV），這種病毒與新冠病毒以及武漢病毒所石正麗團隊報道的蝙蝠冠狀病毒的基因組相似性分別為91.02%和90.55%。

此前，武漢病毒所石正麗報道的蝙蝠冠狀病毒RaTG13與新冠病毒的基因組相似性約96%，證明了中菊頭蝠是新冠病毒的潛在自然源頭。張志剛表示，由於穿山甲冠狀病毒與新冠病毒的基因組相似性沒有達到中間宿主所要求的99%或以上相似性，證明了穿山甲冠狀病毒與新冠病毒不是同一個病毒，只是類新冠病毒；同時也證明，穿山甲不是新冠病毒的中間宿主，而是新冠病毒的可能潛在自然宿主。

報道又指，綜合各方的研究表明，中菊頭蝠、馬來穿山甲只是可能的潛在自然源頭宿主，考慮與新冠病毒與中東呼吸綜合症冠狀病毒類似的一個涉及病毒感染的基因位點，甚至也可能是其他未發現的自然源頭宿主，無論是蝙蝠冠狀病毒、穿山甲冠狀病毒或其他可能尚未發現的自然源頭宿主攜帶的冠狀病毒，通過哪類中間宿主進化，再傳到人類尚且不知，目前無法確定新冠病毒的中間宿主和自然源頭宿主。

張志剛研究團隊認為，從目前發現的中菊頭蝠、馬來穿山甲兩個可能的潛在源頭宿主分布區來看，中國華南也只是目前發現的可能潛在自然宿主之一的中菊頭蝠的部分分布區，現有研究不能確定新冠病毒的發生地，更不能表明新冠病毒起源於中國。

（《科技日報》）