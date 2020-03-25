天津市委秘書長李毅進京　履新中央黨校副校長

據中共中央黨校官網今天（25日）消息，天津市委常委、秘書長李毅已接替王東京，出任中央黨校（國家行政學院）副校（院）長。

公開簡歷顯示，李毅，1963年生，天津市人，此前的學習、工作經歷基本都在家鄉，這是他首次離開天津工作。

1980年，李毅進入南開大學哲學系學習，4年畢業後留校，歷任馬克思主義教育學院副院長、院長，校黨委宣傳部部長，校辦公室主任等職，2008年躋身南開大學黨委常委。

天津市委秘書長李毅接替王東京，出任中央黨校（國家行政學院）副校（院）長。（網上圖片）

2009年1月，李毅調任天津市委宣傳部副部長，後兼任天津市社科聯黨組書記、常務副主席；2014年12月轉任天津市委副秘書長、研究室主任。

2017年5月，李毅晉升天津市委常委、秘書長，接替不再擔任該職務的成其聖，直到2020年3月進京履新。

2018年3月《深化黨和國家機構改革方案》提出整合中央黨校和國家行政學院的職責，組建新的中央黨校（國家行政學院），實行一個機構兩塊牌子，作為中共中央直屬事業單位。（網上圖片）

此次卸任中央黨校（國家行政學院）副校（院）長的王東京是中國著名經濟學家，出生於1959年，湖南安鄉人。王東京長期從事中國宏觀經濟政策、金融體制與資本市場等問題的研究，著有個人專著近20部。

王東京本科、碩士就讀於中南財經大學經濟系，畢業後留校任教，1988年考上中國人民大學經濟系政治經濟學專業攻讀博士。1991年從人大畢業後，王東京進入中央黨校經濟學教研部工作，2003年11月任該教研部主任，2009年12月任中央黨校教務部主任，2012年4月躋身校委委員。2014年3月，王東京晉升副部長級的中央黨校教育長，次年2月接替張伯裏，任中央黨校副校長。

據中國官方介紹，「中共中央黨校（國家行政學院）是中共中央培訓全國高中級領導官員和優秀中青年官員的學校，是研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想、推進黨的思想理論建設的重要陣地。」

2018年3月，中共中央黨校和國家行政學院的職責整合，組建新的中央黨校（國家行政學院），實行一個機構兩塊牌子。目前，中共中央黨校（國家行政學院）校（院）長為中央政治局委員、中央書記處書記、中央組織部部長陳希，分管日常工作的副校（院）長為何毅亭，4位副校（院）長包括甄佔民、李季、李毅和謝春濤。