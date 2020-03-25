【觀察】立法院發言主張兩岸不同國　蘇貞昌出「壓力測試題」

當全球仍在為抑制2019新型冠狀病毒肺炎擴散窮盡一切努力時，台灣行政院長蘇貞昌於3月24日丟出一個「壓力測試題」，對他個人而言「利大於弊」，但對蔡英文、美國、北京及台灣人民則形成直接考驗。

蘇貞昌是在台灣立法院接受獨派政黨台灣基進立委陳柏惟質詢兩岸交流議題時表示，「中國是一個國，我們（台灣）是一個國」、「不贊成兩岸不往來，我們旁邊這麼大的國家、市場這麼大，跟他們往來我們有賺錢」，只要不影響國家安全、不要被吃掉，大家是鄰居，要互相，對兩國人民都好。

台灣行政院長蘇貞昌近期多次談及兩岸問題。（Facebook@蘇貞昌）

陳柏惟還準備「五星旗」及「台灣獨立旗」道具，要蘇貞昌說明這兩枝旗是內政還是外交？蘇貞昌說（五星旗）「這枝中國的」，在政府主管叫兩岸，「但這跟我們不同國」；（台灣獨立旗）「我們自己國家的」。

蘇貞昌不是台灣第一個在立法院被質詢兩岸關係的行政院長，卻是表達「最直白」的，比賴清德以個人立場出發表示「我是一個主張台灣獨立的務實政治工作者」有過之無不及。不過，或因為質詢蘇貞昌的立委系「網紅」出身，加上「獨派」立場鮮明，使得詢答過程中的氣氛輕鬆許多，再加上蘇貞昌的政治生涯已是「加場演出」，他的「兩岸不同國」言論，並沒有獲得台灣輿論太多關注，甚至大陸國台辦3月24日傍晚點名批判蘇貞昌，也以他說大陸「隱匿疫情危害世界」言論是「蘇式謊言」，並未對在台灣立法院的「兩岸不同國」言論多所著墨。

蔡英文頻頻視察台軍戰備。（洪嘉徽／多維新聞）

不過，兩岸無小事，蘇貞昌雖已步入遲暮，他的「兩岸不同國」言論，雖然在談笑之間雲淡風輕的提出來，卻可視為一道壓力測試題。

首當其衝的是蔡英文。台灣現行的政府體制是「雙首長制」，總統主責外交、國防及兩岸事務，行政院長是內政、經濟等事務的最高行政首長是行之有年的「默契」。賴清德當初表明自己是「務實台獨工作者」後，蔡英文不久後即接受《中央社》專訪時表示「相信賴清德知道分際及整體政策走向」，等同「提醒」賴清德應該「謹守分際」，不該對「兩岸關係」指三道四。

相比於當時賴清德被「獨派」視為中興之主、建國之望，且是蔡英文連任的黨內潛在挑戰者，此時蘇貞昌受限年紀、人望等客觀限制，實際上並無法對蔡英文構成「威脅」。不過，蘇貞昌不可能不知道在國會殿堂表述「兩岸關係」的嚴肅性，所言所行皆會被列入紀錄存盤，就算他是與「獨派網紅」立委在詢答之間雲談風輕的「配合演出」，展現的「示範」效果也是巨大的。

賴清德此前表示，自己是「務實台獨工作者」。（網絡圖片）

質言之，若蔡英文以蘇貞昌的「威脅」不大而等閒視之，蘇貞昌即向他的追隨者展現一次藉由對兩岸關係說三道四獲取政治聲量的成功示範，若因此蔚為風氣，就算蔡英文想在兩岸關係上踩煞車，難度也會增加許多。

美國海軍準備好了？

美國第七艦隊3月23日在其官方臉書（facebook）粉絲頁張貼轄下神盾級驅逐艦在菲律賓海域發射飛彈照片，並標註「美國海軍準備好了」，3月24日見諸台灣媒體後，台灣網絡言論「為之一振」。

在這個情境下，蘇貞昌將「台灣獨立」旗說成是「我們國家的」，不啻也是給美國一道壓力測試題。

美軍神盾艦「貝瑞號」（USS Barry DDG-52）3月23日在菲律賓海域發射飛彈。（Facebook@7th Fleet）

美國雖然長期有「跟中國一戰」的準備，但可以確定的是，「反對台灣獨立」、「不視台灣為主權國家」依然是美國的「國策」，這可從美國在台協會（AIT）主席莫健（James F. Moriarty）在《台北法案》（TAIPEI Act）通過後，跟蔡英文說台美關係「共存共榮，休慼與共」，卻對台灣立法院長游錫堃的「台美建交」倡議未置可否的一熱一冷的態度中清楚知道。

不過，台灣許多民意只會見到「美國海軍準備好了」與蘇貞昌「兩岸不同國」言論出現的時機點如此契合，加上對「第七艦隊」保護台海和平的「迷思」，若美國同樣視而不見，「美國不反對台獨」氣氛若因此成為「台灣共識」，恐怕也是美國的一道難題。

台灣人民準備好了？

探討蘇貞昌大聲說出「兩岸不同國」的深層原因，主要還是因為2020年台灣總統選舉投給蔡英文的817萬選票，將「拒絕共產黨」、「反對香港化」、「討厭韓國瑜」、「希望維持現狀」等多重因素，被粗暴的解讀成「不支持一國」，蘇貞昌配合「獨派網紅」立委演出，因為氣氛輕鬆，加上國民黨的自我放棄，看在許多台灣人眼中毫無違和，甚至還認為蘇貞昌只是「說出既存事實」。

撇開蘇貞昌在台灣立法院詢答時與立委的一搭一唱不談，蘇貞昌藉由2019新型冠狀病毒肺炎肆虐之際，以「防疫」之名禁止口罩出口、境管註記滯留湖北台灣人、不稱「新冠肺炎」而稱之為「武漢肺炎」等，以及指責北京隱匿疫情危害世界等，兩岸矛盾「哪裏痛就打哪裏」，逼得國台辦幾度出面點名批判「蘇式謊言」，重傷兩岸關係。顯然，蘇貞昌近期的確鎖定「兩岸關係」大作文章，而且「樂此不疲」，終至演變到指着「台灣獨立旗」說「我們國家的」。

不論是無心還是有意，蘇貞昌都等於給北京出考題，國台辦的「警告」顯然已經無效，再加壓可能就會傷害到台灣人民。台灣國安會秘書長邱國正當地時間3月25日在立法院備詢時，就表示「中國（大陸）可能中止《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）以轉移內部壓力」。台軍近期也頻頻配合美軍展開各項演練，台海情勢沒有因為新冠肺炎疫情和緩，反而更加緊張，想問，台灣人民準備好了嗎？

當然，還有一種可能性，蘇貞昌的本意並不是給各方「出題目」，而是藉由對北京強硬幫蔡英文說出不能說出口的話，並藉此抬高自己政治聲望，並在蔡英文「默許」下破壞民進黨的派系分權權力結構，藉此為自己的女兒及徒子徒孫找到有利「攻擊發起」位置，以爭取更大政治版圖。

無論是哪一種，蘇貞昌專挑兩岸矛盾說事，除了「利己」之外，並無法增進台灣人民生活福祉一分一毫，反而大大增加台海情勢「擦槍走火」機率等害處，甚至只是中止ECFA，在全球經濟受疫情影響衰退之際，受影響的產業損失會更加巨大。

不過，若是蘇貞昌製造的「兩岸問題」，蔡英文與美國都是「知情者」，那又是另一個故事了，但不管故事怎麼寫，最終承受後果的依然是台灣人民。