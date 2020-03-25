【新冠肺炎】「封城日記」停筆　方方：生者有責任為枉死者討公道

隨著新冠肺炎疫情在內地進一步受控，封城至今逾兩個月的重災區武漢近日亦已逐步解封，公共交通正在恢復。武漢封城期間，湖北女作家方方在寫下多篇文章，以日記形式紀錄自己的感受和看法，被稱為「封城日記」而備受討論。今日（25日）凌晨，方方在微博發布第60篇「封城日記」，宣布就此停筆。她表示，生者有責任有義務為那些枉死者討公道，不能將背負災難忘記。

武漢正緩慢地解封，方方宣布停筆。（中新社）

方方在最後一篇「封城日記」寫道，武漢正緩慢地解封，在疫情緩解加上朋友的支持下，她決定停筆。感謝讀者的支持和鼓勵。儘管這是「封城日記」的最後一篇，但並不是意味著以後什麼都不寫，她仍會在微博表達自已的觀點。

她表示，敦促追責的事，自己也不會放棄。官方最終是否追責，她也不知道。但無論官方怎樣想，作為被封在家兩個多月的武漢市民，作為親歷親見了武漢悲慘時日的見證人，自己們有責任有義務為那些枉死者討公道。是誰的錯誤誰的責任，就將由誰自己承擔起來。

方方認為，如果放棄追責，將這一段日子遺忘，連常凱的絕望都不記得，「那麼，我想說：武漢人，你們背負的不僅僅是災難，你們還將背負恥辱。忘卻的恥辱！設若有人想輕鬆勾掉這一筆，我想那也絕不可能。我就是一個字一個字寫，也要把他們寫上歷史的恥辱柱。」

武漢於1月23日上午10時起封城，時間持續超過兩個月。（中新社）

稱極左分子有如病毒 禍國殃民阻礙改革

方方在文中批評攻擊她的極左分子，稱其有如新冠病毒一樣，一點點傳染我們的社會，尤其他們好在官員們的鞍前馬後活動，以最快速度傳染給眾多官員。而後者反過來，成為他們的庇護人，助力他們一天天坐大。大到囂張無比的程度，大到有如黑社會的架構，整個網絡，可任由他們呼風喚雨，隨意凌辱意見不合者。

她稱，極左是中國禍國殃民式的存在，是改革開放最大的阻力，如果聽由這股極左勢力橫行，放縱這種病毒感染全社會，改革必定失敗，中國沒有未來。

方方表示，生者有責任為枉死者討公道。（網上圖片）

憂生者忽略死者為何而死

此外，內媒《財新網》今日刊登與方方的電子郵件專訪。她在受訪時表示，封城改變的是人的心情，看到武漢人慘烈如此，非常憤怒也非常悲哀。不知道疫情之後，這些人會不會白死。很擔心活著的人，為了得到實際利益，把死者為何而死，全都忽略掉。

對於外界將她的紀實當作了解武漢疫情的窗口，方方則表示「根本不知道為什麼會如此」，並澄清這不是戰地日記，而是受難者日記。她又說，自己一直強調實事求是，該批評的就批評，該辯護的就辯護，「我又不是為了討得什麼人的歡心而記。把它定位在一個普通人在疫區中的記錄，就可以了。」

被問到這次疫情對武漢人的影響，方方說，不談死者在求醫階段呼天天不應、喊地地不靈時的慘狀，那時的絕望感相信是非常深的。雖然死者已逝，但其親人尚在，他們都共同經歷過那種慘烈的時刻。即便不談這些最受傷害的人，光是武漢900萬市民困守60多天，也會有內心傷害，開城後或許還會有更複雜的感受，各種後遺症恐怕都會出來，對病毒的恐懼也會遺留很久。

方方稱，武漢900萬市民困守60多天，開城後或許還會有更複雜的感受，各種後遺症恐怕都會出來，對病毒的恐懼也會遺留很久。（中新社）

「封城日記」描述武漢封城期間點點滴滴

公開資料顯示，方方，生於1955年，原名汪芳，為中國當代女作家，其曾外祖父楊賡笙是辛亥革命元老，曾寫《討袁檄文》，其舅公是楊叔子院士、華中科技大學校長。方方知名作品有《軟埋》——曾被左派批評為土改中的地主翻案，現居住在武漢。

新冠肺炎疫情在武漢爆發，方方的「封城日記」描述封城期間的點點滴滴，受到不少網友的追捧，認為比中國官方媒體的報喜不報憂式報道更為可信。不過，《封城日記》也被部分網友批為過度宣揚悲觀主義。