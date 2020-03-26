【新冠肺炎】多地向市民發放消費券　浙江推總值10億元文旅消費券

內地新冠肺炎疫情逐漸緩和，多個省市均開始復工復產。為了刺激消費，多地給市民發放消費券，引起外界熱議。其中，浙江早前更宣布將推出總價達10億元（人民幣，下同）的文旅消費券和一億元的文旅消費大紅包。

內地新冠肺炎疫情逐漸緩和，多個省市均開始復工復產。為了刺激消費，多地給市民發放消費券，引起外界熱議。（中新社）

在3月25日舉行的重慶市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，渝中區人民政府副區長鄧光懷介紹，渝中區將舉辦「遊母城、享美食、購潮品」2020重慶‧渝中春夏消費季，從3月20日持續至6月30日。活動將免費向市民發放千萬元消費大禮包，具體包括咖啡券、購物券、美食券、酒店券、電影券、圖書券、景點門票券、停車券等8大類。

在重慶之前，濟南、南京、青島等地就已經通過發放消費券的形式提振消費信心。3月2日，濟南市委、市政府印發《關於貫徹落實習近平總書記重要講話精神統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作的實施意見》。為兼顧防疫與經濟社會發展，該《意見》提出，濟南將開展惠民消費活動，面向景區、旅行社、影院、演藝場所、書店等推出2000萬元消費券，拉動文旅消費。

3月12日，浙江省文化和旅遊廳黨組成員、副廳長楊建武在浙江省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第三十五場新聞發布會上表示，浙江將推出總價達10億元的文旅消費券和一億元的文旅消費大紅包。

濟南、南京、青島等地已經通過發放消費券的形式提振消費信心。（中新社）

3月12日，寧波市政府在新聞發布會上表示，當地各級政府將聯合企業推出1億元的文化和旅遊惠民消費券，所有市民和遊客可在指定平台上領取，在指定的景區、酒店、影劇院、書店等文化旅遊場所憑消費券享受優惠折扣​​。此外，寧波還將推出健身消費券，由各場館根據各自不同規模，向市民發放，市民憑券可免費使用場館場地設施健身。

據江蘇省政府官網3月16日消息：近日，南京統籌資金向市民和困難群體發放總額3.18億元的消費券，通過政府引導與商家促銷相結合，推動服務業全面復甦。

據《中國基金報》消息：3月24日，廣西壯族自治區商務廳舉辦三月三暖心生活節新聞發布會，宣布與阿里巴巴、螞蟻金服聯合主辦的生活節將於3月26日- 5月26日舉行。其中，廣西將通過支付寶發放億元消費券，定向鼓勵本地消費者，扶持30萬廣西商家。

（《澎湃新聞》）