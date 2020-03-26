【新冠肺炎】北京防境外輸入病例本地化　求診發燒者全部核酸檢測

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，大批海外華人回國避疫，致內地境外輸入病例急增，首都北京成為「重災區」之一。早前北京宣布自昨日（25日）凌晨零時起，所有從北京口岸入境人員不分目的地，全部就地集中隔離觀察，並且會進行病毒檢測。北京昨日召開的會議更提出，要嚴防境外輸入病例本地化，發熱門診要發揮探頭作用，發燒患者全部進行核酸檢測。

早前北京宣布自昨日（25日）凌晨零時起，所有從北京口岸入境人員不分目的地，全部就地集中隔離觀察，並且會進行病毒檢測。（中新社）

3月23日，北京市確診首例境外輸入關聯病例。流行病學調查發現，該病例與3月12日確診的境外輸入病例近期均有走樓梯的情況，其可能接觸了後者3月11日之前所污染的樓梯環境致病。

昨日，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組第四十八次會議暨首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制第十五次會議召開。會議指出，當前防範境外疫情輸入的形勢嚴峻。要採取更加嚴格的入境人員防控措施。全面落實對所有從北京口岸入境人員、14日內從其他口岸入境進京人員集中醫學觀察和核酸檢測的規定。要嚴防境外輸入病例本地化，對首例關聯病例深入流調溯源，對現有居家觀察的人員進行全面檢查，嚴格執行隔離有關規定，做到足不出戶。

北京市昨日召開的會議還提出，發熱門診要發揮探頭作用，發燒患者全部進行核酸檢測。市裏要統籌規範各方面核酸檢測工作，提高檢測能力。

據北京市衛健委，昨日北京共新增境外輸入確診病例6例，疑似病例4例。截至3月25日24時，累計報告境外輸入確診病例149例。

（綜合報道）