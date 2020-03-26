新冠肺炎｜中國對83個國家提供援助抗疫　如何確定要幫誰？

中國外交部副部長羅照輝今日（26日）在新聞發布會上表示，對於國外發生新冠肺炎疫情，中國感同身受，主動對有需要的國家提供力所能及的幫助。中國已對83個國家以及世衛組織、非盟等國際組織提供緊急援助，包括檢測試劑、口罩等醫療物資。

羅照輝稱，自疫情爆發以來，國家主席習近平同專程訪華的柬埔寨首相、蒙古國總統、巴基斯坦總統、世界衛生組織總幹事會談會見；以「電話外交」的方式在近兩個月的時間裏同22位外國領導人和國際組織負責人26次通電話；向韓國、意大利、法國、西班牙等多國領導人致電慰問。總理李克強同德國、歐盟委員會等領導人通電話。國務委員兼外長王毅也同40個國家的外長及政要進行了57次電話外交。

羅照輝又稱，在中國抗疫最艱難的時候，170多個國家領導人、50多個國際和地區組織負責人向中國領導人表示支持和慰問，79個國家和10個國際組織為中國人民抗疫鬥爭提供了大量援助。

羅照輝指，中國對遭受疫情的國家感同身受，主動對有需要的國家提供了力所能及的幫助。中國政府已經宣布向83個國家，以及世衛組織、非盟等國際和地區組織提供緊急援助，包括檢測試劑、口罩等醫療物資。中國向世衛組織提供了2000萬美元捐款，支持其開展抗疫國際合作。中國的地方政府、企業和民間機構也向疫情嚴重國家施以援手。

羅照輝又稱，中國和世界各國分享中國的抗疫經驗，提供多語種的防控和診療方案，舉行疫情防控經驗的國際分享交流大會，與多國專門舉行衛生專家的視象會議，向伊朗、伊拉克、意大利、塞爾維亞、柬埔寨派遣醫療專家組，並同有關國家開展疫苗研發、藥品研發等合作。在中方的倡議下，中國-東盟新冠肺炎問題特別外長會議在老撾成功舉辦，中日韓舉行了新冠肺炎問題特別外長視象會議，中韓專門成立了應對疫情的聯防聯控合作機制。

中方本著量力而行、盡力而為原則對外援助

此外，會上有媒體問到，中國如何確定援外抗疫物資標準，此前有沒有支援中國抗疫會否成為判斷標準？國際發展合作署副署長鄧波清回應表示，中國會否援外抗疫，主要根據當地醫療衛生條件、物資缺乏情況和當地提出的具體援助需要來判定。中方本著量力而行、盡力而為原則，對外援助。具體的援助物資品種、數量，雙方人員職責由兩國政府商討確定。「滴水之恩當湧泉相報，中國疫情嚴重之時，外國對中國的援助、政治支持，我們時刻銘記在心。」

（中國網）