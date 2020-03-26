【觀察】破解「有理說不出、說了傳不開」困局已成中共最大挑戰

1902年，梁啟超發表小說《新中國未來記》，暢想未來之中國，將是怎樣的中國？

在該書中，梁啟超從一個美好的「中國夢」預言開始——60年後的中國，將擺脱積貧積弱、任人宰割的局面，從「數千年未有之大變局」中站立起來，那個時候，中國將成為世界強國；60年後的中國，將舉辦世界博覽會，全世界的商品將匯集中國；60年後，全世界的學者也將匯集中國，聽中國學者講述中國變革圖強的經驗，聽中國人講述「中國自強道路」。

今天，距離梁啟超的「預言」已經過去了不止60年，今日之中國雖然距離世界強國還有一些距離，但確實不再積貧積弱，不僅「站立起來」了，而且正在一步步「富起來」、「強起來」。

中國「集中力量辦大事」的體制優勢在抗擊肺炎疫情中得到了充分檢驗。（新華社）

可梁啟超當年的「中國夢」，還有一條至今未能真正實現，那就是——聽中國學者講述中國變革圖強的經驗，聽中國人講述「中國自強道路」。

回顧近現代史，中國變革圖強的經驗可謂一籮筐，「中國自強道路」某種程度上也已經是中國方案乃至中國模式。可就算是這樣，對於「中國如何一步步走到今天」這樣簡單的命題，還是要麼講不好，要麼講出來沒人信。用習近平的話說，「在解讀中國實踐、構建中國理論上，我們應該最有發言權，但實際上我國哲學社會科學在國際上的聲音還比較小，還處於有理說不出、說了傳不開的境地。」

「有理說不出」，問題出在不自信；「說了傳不開」，看似根源於輿論主導權始終握在西方手中，但說到底還是不自信。為什麼不自信？因為對於「中國如何一步步走到今天」的認識還不繫統、不全面。以至於在講述的時候，往往底氣不足，再加上「西方月亮總比東方圓」的心魔，還或多或少存在於掌握話語權的不少精英的潛意識裏，所以這就導致了說什麼、做什麼都甩不開膀子。

以這次席捲全球的新冠肺炎疫情為例，雖然中國在前期確實存在不少問題，比如瞞報人傳人，以及以穩定為第一要務的官僚主義做派等，但當主導權從地方轉入中央，情況的確發生了根本逆轉，目前疫情已經基本平穩。在這樣的實踐成果面前，面對西方世界防疫尚且一片混亂還揮舞着的「自由」、「人權」的大棒，原本最有發言權的中國卻還是招架不住。

破解「有理說不出、說了傳不開」困局已成中共最大挑戰。（資料圖片）

實踐不應該是檢驗防疫是否有效的唯一標尺嗎？在這裏顯然不是，既定的「自由」、「民主」、「人權」這些口號壓倒了一切。所以，中國說什麼、做什麼，一些人總能不由分說搬出來這些「招牌」，為己方站台。而且在這一過程中，中國還有不少人為其鼓與呼，自動扮演起為國人解釋他國防疫舉措合理性的角色。比如英國提出「群體免疫」一說之後，不少人即開始遊說各方，試圖將這一包裹着投降主義的做法奉為對於「科學」的尊重。

這裏就有一個「反華慣性」的問題。對於不少西方世界的人來說，只要中國還沒有實現「政治民主」，結束「一黨專政」，那麼其他層面再大刀闊斧的改革，也不過是枝節和皮毛而已，中國也終究是「專制」甚至是「獨裁」的。在這樣的前提下，中共雷霆般反腐是政治鬥爭，中共在新疆開設教培中心解決暴恐問題是「集中營」，中國舉全國之力封城抗疫是「戕害人權」。

也因為這樣，所以中國每一次的輿情事件，比如中共中央政治局委員、中央指導組組長孫春蘭考察武漢社區時民眾在陽台上喊出的「假的、假的」風波，中共官員每一次的失誤，比如新任武漢市委書記王忠林的「感恩論」，都會成為有力「證據」，被反覆炒作與利用。而當同樣的「醜聞」發生在中國之外，「猛料」瞬間變得索然無味，無人問津。

這就是今天中國面對的現實，也是中西意識形態空前激烈對撞的必然結果。作為天然弱勢的一方，面對今天無時無刻不在進行的輿論戰，中國究竟該怎麼應對？

首先，任爾東西南北風，必須要堅持實事求是的原則和立場。這也是從毛時代到鄧時代，再到今天的習近平時代，一直延續的傳統，亦是中國共產黨思想路線的核心和靈魂。很難想象，沒有「解放思想」、「實事求是」，中國這艘巨輪在經歷文革十年浩劫後，何以能迅速掉頭，以經濟建設為中心，進而取得今天的成就。

還是以這次新冠肺炎疫情為例。有觀點認為，當美國屢次以「中國病毒」、「武漢病毒」來污名化中國時，中國就應該強硬反擊，外交部新任發言人趙立堅的鷹派做法不就戳到美國痛處了嗎？強硬和鷹派沒有問題，但必須以基本事實為前提。趙立堅在病毒源頭尚未有定論之前，就直接指向來自於美國，顯然不合時宜，明顯在跟美國一起「耍流氓」。反而是中國駐美大使崔天凱「源頭問題交給專家」的態度，很值得推崇。

中國駐美大使崔天凱接受美媒訪問直面敏感問題收穫各方好評。（新華社）

其次，面對各方批評的聲音，要不怕罵。鄧小平當年面對危機四伏的國際輿論環境，曾針鋒相對地指出：「不要怕外國人議論，管他們說什麼，無非就是罵我們不開明。多少年來我們捱罵捱得多了，罵倒了嗎？」

中國今天所處的輿論環境，總體上要比鄧小平時代更寬鬆，中國在國際場合的影響力也已大幅躍升，有了更多話語權。雖然立足今天硝煙四起的輿論戰，中國無法做到不管「他們說什麼」，但至少可以「不要怕外國人議論」。正如鄧小平說的，「多少年來我們捱罵捱得多了，罵倒了嗎？」

任何事物都有兩面性。中國有關部門在面對國際、國內兩個全然不同的輿論戰場時，往往選擇「一刀切」，以為只要沿着既定的維穩思路阻斷「罵源」就能解決問題，殊不知，在這個過程中，既加劇了國際場域批評的烈度，也在漸次丟失國內輿論場的主導權。尤其在互聯網時代的今天，任何試圖用「刪帖」、「封號」等老一套來緊急公關，短期看遏制住了輿情，長遠看其實埋下了一個個「雷」。

最後，要看到和敢於承認己方的不足之處，切勿粉飾太平。中國偌大一個國家，不可能一點問題也沒有，中共作為世界最大黨，也不可能讓所有人都滿意。從毛時代到今天的習時代，中國從積貧積弱一步步成為今天的世界老二，走一些彎路、經歷一些曲折，這是再正常不過的事情。面對各種「問題」，以及經歷過的「曲折」，要實事求是的看待和認識。這些「彎路」和「問題」，也是構成今日中國的一部分，尤其是避免再次犯下「顛覆性錯誤」很重要的一部分。

今天的輿論場，揪着中國的一些「問題」不放的各方，除了別有用心的反華勢力外，有些「問題」是西方世界傲慢與偏見的結果，也有一些「問題」是實實在在存在的。如何一步步讓諸多「敏感問題」漸次脱敏，一步步解決切實存在的「問題」，才是長久之計。因為立足現實，不管是反華勢力，還是帶着意識形態有色眼鏡的西方世界，中國在短期內很難真正促使其卸下「反華慣性」，或是摘掉有色眼鏡。給一些「敏感問題」脱敏，解決切實存在的「問題」，才能越來越不懼怕「罵」，才更有底氣有理有據地回應各種「罵」。

習近平提出要「講好中國故事」。（資料圖片）

早在2013年，習近平在有關意識形態的會議中就強調，「意識形態工作是黨的一項極端重要的工作」、「能否做好意識形態工作，事關黨的前途命運，事關國家長治久安，事關民族凝聚力和向心力。」後續官方媒體文章亦直言，「意識形態領域鬥爭看不見硝煙，但同樣你死我活。在這個戰場上沒有開明紳士，妥協換不來和諧合作，鬥爭才能生存發展。」

但同時，習近平還提到如何「講好中國故事」的四個關鍵。具體說來，「講清楚每個國家和民族的歷史傳統、文化積澱、基本國情不同；講清楚中華文化積澱着中華民族最深沉的精神追求；講清楚中華優秀傳統文化是中華民族的突出優勢；講清楚中國特色社會主義根植於中華文化沃土、反映中國人民意願、適應中國和時代發展進步要求。」

這也是前文提到的，必須對於「中國如何一步步走到今天」有系統、全面的認識。這裏的「認識」，既有歷史的，也有現實的，更有文化的。有教訓和不足，也有成就和經驗。實事求是，不怕罵，敢於直面問題，再加上對於中國全面、準確的認識，如此過後，才可能真的「道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」。