【觀察】籠子裏的統一　國民黨還願意「提籠促統」嗎？

國民黨前副秘書長、前組織發展委員會主委張雅屏近日表示，國民黨應該把心力放在捍衛中華民國憲法，「九二共識」的正當性建立在中華民國憲法之上，國民黨的終極目標也不是統一。

張雅屏所言，無疑是國民黨拋出兩岸論述的一種路徑。那麼，接下來該問的是，國民黨有沒有其他路徑可採？

前國民黨副秘書長、前組織發展委員會主委張雅屏。（洪嘉徽／多維新聞）

國民黨在談論自己的兩岸論述前，得先認清自己的角色為何。國民黨如今的角色是在野黨，現在所拋出的一切主張，涵括公共議題主張在內，其信息傳遞對象都是台灣社會，意即國民黨此時此刻的重點非在於跟中共方面對話，而是如何說服台灣社會，讓台灣社會自2020台灣大選後，依舊存在的不信任感稍稍「寬心」，讓台灣社會相信「國民黨不是一個『賣台舔共』的政黨」。

同中共方面對話、斡旋，這都是執政黨該做的事情，而在野黨該做的也從來不是替執政黨煩惱執政黨該煩惱的事情。某種程度來說，國民黨2020敗到退無可退，也是角色錯置使然。國民黨若沒有弄清楚此刻在台灣的角色為何，仍舊錯置自身角色於執政黨，國民黨接下來的所說所做，皆會被貼上「賣台舔共」的標籤，毫無說服台灣社會的可能。

國民黨該學李登輝「關在籠子裏的統一」？

回顧李登輝1990年設立「國家統一委員會」（簡稱國統會），意促兩岸走向談判桌，並將兩岸終極統一的必要條件設在「中國大陸民主化」，時人稱「這是籠子裏的統一」。李登輝的此種拖延戰法，拿到如今究竟可不可行？

李登輝1990年設立了「國家統一委員會」。（網絡圖片）

無可置否的是，國民黨內確實有一派說法，意欲依循過去的國統會模式，幫國民黨在兩岸論述這個命題上解套──也就是設一個短期內不太可能發生的條件（中國大陸民主化），讓國民黨告別「賣台舔共」的標籤。

時至在馬英九任內，馬英九也不是沒有拋出過類似「中國大陸民主化才坐上政治談判桌」的主張。然而，此一時，彼一時，時值國民黨執政，馬英九確有必要設一個避免中共過於往統一推進的底線。國民黨忽略的是，這條底線不論是作為執政黨、在野黨，都有必要明確維持底線──這條底線到國民黨角色置換成在野黨時，便是「國民黨不強調，中共不理會，台灣社會不知曉」，徹底的被模糊化。

國民黨該不該走回國統會模式是一回事，該不該捍衛底線又是另一回事。中共對於國民黨之後的兩岸論述亦是持觀察態度，且中共會着眼在國民黨拋出這類主張後，台灣社會的反應以及有無讓台灣社會稍稍寬心，進而有重新執政的機會。依照中共目前的態度，國民黨的角色如果民進黨願意遞補上去，跟民進黨談判也是可能的選項，中共的態度向來是「會捉老鼠的貓就是好貓」，至於原本的國民黨被替換成誰，不在中共擔心範圍之內。

兩岸關係不是國民黨的專利，國民黨唯一優勢是，可以在捍衛底線的前提下，高喊「兩岸和平穩定發展」，民進黨則因選民結構之因素，哪怕綠營非常想大方喊出來，想喊也要喊得相當小心翼翼。

蔡英文當選連任。中共無疑也給了民進黨相當的政治操作空間。（洪嘉徽／多維新聞）

中共也給了民進黨操作空間

2020台灣總統大選，國民黨大敗，某種程度而言，中共亦要負一定的責任。中共往前跨的那一步又快又大，讓國民黨連當下問題當下解決的反應都做不到──國民黨整場選戰的紛擾太多，也無心力回應中共。

習近平在2019年1月2日發表「習五點」，其中一點是「兩制台灣法案」，就中共的語境，中共「主觀」認為這並沒有把「九二共識」跟「一國兩制」畫上等號，兩制台灣方案具有相當的空間跟「探索性」，兩制台灣方案的具體內容為何，可透過兩岸的政治協商予以填充──奈何郎有情兮女無意。

就台灣人的理解，兩制台灣方案就是「九二共識等於一國兩制」，再來就是一陣此消彼長的動態互動，以及香港反修例事件的風風火火，皆給了民進黨政治操作的空間，壓縮了國民黨的響應空間。國民黨此間若有明確底線，縱不能推進光譜上的位置，亦不會被持續打向統一那端。

國民黨該重新考慮的是，即使「中國大陸民主化」過去曾經提過，但其在不同的政黨角色、時空背景下，形式一樣，內涵、效果則不盡然相同，此時此刻的國民黨又是否願意重新拾起這個「語言工具」？縱然這是籠子裏的統一，國民黨又是否願意提起籠子？