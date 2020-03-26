內蒙古專項整治涉煤炭領域違法　鄂爾多斯市原人大副主任落馬

3月25日（周三），內蒙古自治區紀委監委通報，鄂爾多斯市人大常委會原副主任劉桂花涉嫌嚴重違紀違法接受審查調查。《北京青年報》旗下公眾號「政知圈」25日發文指，根據中央紀委國家監委網站通報，今年3月以來，全國共6名省管幹部落馬，其中4人為內蒙古幹部。2月28日，內蒙古自治區部署開展煤炭資源領域違規違法問題專項整治工作，重新起底2000年以來近20年全區所有涉煤項目。根據自治區黨委書記、人大常委會主任石泰峰的表態，這是黨中央交給內蒙古的重大政治任務。

內蒙古自治區紀委監委通報，鄂爾多斯市人大常委會原黨組副書記、副主任劉桂花涉嫌嚴重違紀違法接受審查調查。（《北京青年報》旗下公眾號「政知圈」）

63歲的劉桂花在2017年4月退休，至今已經近3年。簡歷顯示，劉桂花一直在鄂爾多斯工作。早期，她在鄂托克旗任職，歷任旗委常委、紀委書記，旗政府副旗長，旗委副書記，旗委書記。在擔任鄂托克旗旗委書記期間，她於2004年3月同時兼任鄂爾多斯市政協副主席，並於2007年11月開始全職擔任該職務。2013年1月，劉桂花轉任鄂爾多斯市人大常委會黨組副書記、副主任。

今年3月以來，內蒙古自治區已經有4名省管幹部落馬，除了劉桂花，另外三人分別是：錫林郭勒盟政協副主席張志軍，內蒙古能源發電投資集團董事長薛昇旗，通遼市委常委、統戰部部長曹文敏。

「政知圈」的文章又指，內蒙古自治區今年有「重量級」專項整治工作：煤炭資源領域違規違法問題專項整治。2月28日，專項整治工作動員部署會召開。動員部署會上提到，專項整治工作是黨中央交給內蒙古的重大政治任務，是按照中央紀委國家監委的紀檢監察建議開展。而且，部署會上，中央紀委國家監委有關官員到會指導。

內蒙古自治區部署開展煤炭資源領域違規違法問題專項整治工作，根據石泰峰的表態，這是黨中央交給內蒙古的重大政治任務。（《北京青年報》旗下公眾號「政知圈」）

另一方面，動員部署會上，自治區4個班子「一把手」悉數出席：自治區黨委書記、人大常委會主任石泰峰在會上布置具體工作，自治區黨委副書記、主席布小林主持會議並講話，自治區政協主席李秀領出席會議。

文章指，自治區開展煤炭資源領域違規違法問題專項整治工作，對2000年以來長達20年的涉煤領域所有企業、所有項目、所有公職人員進行全方位排查，著力整治2000年以來全區所有涉煤項目，以及各級黨政機關、事業單位、國有企業在職和退休的所有公職人員涉煤違規違法問題，重點整治在重要崗位工作、與煤炭資源管理有關聯的人員違規違法問題。

同時，將嚴肅查處涉案金額巨大、幹部群眾反映強烈、問題反映集中、性質特別惡劣的企業老闆、領導幹部及其配偶子女親屬，查處經濟利益與政治利益相互交織、非法侵佔國家資源等問題。

這次專項整治工作是針對雲光中、白向群、邢雲、雲公民等腐敗案件暴露出的煤炭資源領域違規違法問題。圖為內蒙古自治區黨委原常委、呼和浩特市委原書記雲光中。（資料圖片）

前述動員部署會上提到，這次專項整治工作是針對雲光中、白向群、邢雲、雲公民等腐敗案件暴露出的煤炭資源領域違規違法問題。「政知圈」的文章指，4名「老虎」中，3人都曾在鄂爾多斯市擔任領導，且都擔任過「一把手」。其中雲光中自2008年2月至2014年1月在鄂爾多斯任職，先後擔任副市長、市長、市委書記；邢雲1993年10月至2001年12月在鄂爾多斯市任職，先後擔任伊克昭盟（2001年4月，伊克昭盟改名為鄂爾多斯市）副盟長、盟長、盟委書記，伊克昭盟改名後，他繼續擔任鄂爾多斯市市委書記；雲公民於1989年至1996年先後擔任伊克昭盟副盟長、盟長、盟委書記。另外一個「老虎」白向群曾先後擔任烏海市委書記、錫林郭勒盟盟委書記。

（《北京青年報》旗下公眾號「政知圈」）