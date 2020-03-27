【快評】G20峰會的信號　疫情下中美領袖大國角色置換

當新冠肺炎以令人意想不到的速度與摧毀力在全球加速蔓延，給各國帶來沉重不堪的醫療負擔與經濟打擊之時，G20峰會在3月26日的視頻會議上決定向全球經濟注入5萬億美元，以抵抗疫情與維護經濟等六大目標。其中包括儘量減少對貿易和全球供應鏈的干擾等。據中國官媒發佈中共總書記習近平出席了這場會議，並提出了與聯合聲明相一致的四點倡議。

其實，這項聯合聲明並不令人意外，早在日前的G20財長與央行行長峰會上，中國央行行長易綱的發言以及中國外交部高調為中國國家主席習近平出席這場峰會向外界通風等信號就可以看出，中國對這場峰會，更明確地說，對在這場全球格外矚目時刻下的會議中所表現出來的意願頗顯積極與主動。

26日，習近平出席二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會。（新華社）

在被認為這場對全球經濟破壞程度甚於2008至2009年的全球金融危機的新冠肺炎大流行危機面前，中國近來在國際救援等國際事務中的賣力表現引起格外關注，當然這種議論包括中國是否有藉助此次疫情而塑造成為全球領導者形象的企圖。

其實拋出這個觀點的前提即是對既有全球領導者角色的質疑。3月末，《紐約時報》接連刊登兩篇文章，《面對新冠危機，美國不再是一個慷慨的全球領導者》和《中國援助各國抗擊疫情，打造全球領導者形象》，核心觀點認為通過疫情中的一系列行動，「中國擔起了曾經由西方國家在自然災害和公共衛生事件中佔據主導的角色。而奉行美國優先而退出國際事務的特朗普，也越來越放棄這個角色」。

就在不到一個月前，當中國國內疫情稍穩，國際卻呈現燎原之勢之時，中國政府已開始向意大利、伊拉克等國家提供醫療援助，並與日本、韓國等建立聯合抗疫小組。目前中國宣布向83個國家及世衛組織、非盟等提出援助，包括檢測試劑，口罩等醫療物資；向世衛組織提供2000萬美元，支持其開展抗疫國際合作；中國的地方政府、企業和民間機構，也向疫情嚴重國家施以援手。在中國的社交網絡上，中國醫療團隊向意大利、塞爾維亞、日本進行支援的視頻受到追捧，「山川異域，風月同天」的國際協作精神成為中國政府和民間的一種共識。

中國向意大利派救援醫療隊伍。（新華社）

就在中國向意大利和塞爾維亞提供援助的同時，他們也在問，「我們的歐洲朋友在哪裏？」，過去以及未來很長一段時間內的全球抗擊疫情行動中，在給人一種中國在行動、在協調、在領導的印象，但美國「似乎不願意或沒能力起領導作用」，對許多歐洲盟友來說，美國國內對疫情的響應令人沮喪。甚至在中國宣布與多國合作開發疫苗之時，卻傳出美國要「買斷」一家正在研製新型冠狀病毒疫苗的德國企業。

全世界都在追問一個問題，從未來的角度來看，這場危機也可能標誌着一個全球發生根本性轉變的時刻。這對未來五年的大國競爭意味着什麼？會不會如外界所說，「我們是否正在進入一個美國不再扮演全球領袖角色的世界。」

正如過去幾年外界所看到的，美國在全球保守主義、孤立主義一浪高過一浪中扮演那個最出風頭的角色。自特朗普（Donald Trump）擔任美國總統後，他的執政關鍵詞就是「美國優先」，具體表現上就是不斷從各種國際合作組織中「退群」。從TPP到《巴黎協定》，從伊核協議到聯合國教科文組織，短短3年之間，其退出了近十個區域或國際組織。尤其以2018年為例，這一年美國一口氣退了9個「群」，並在當年向中國發起了貿易戰。

特朗普當選總統後，美國的孤立主義一浪高過一浪。（網絡圖片）

在此次的病毒危機面前，我們可能正在見證一段歷史，不僅是人類正在經歷本世紀最嚴重的流行病威脅，更是國際格局上中美兩國在「領袖大國」地位上的此消彼長。新冠疫情只是更加加深了這種結構性變化。無論這種變化背後有多少意願的成分與實力的基礎，呈現的結果就是美國人正在逐步自行放棄肩負起他的全球責任，中國正在更加積極的承擔更多國際責任。

其實早在此前，外界就為中美兩國在此次疫情中的表現給出評價，認為中國是為了塑造其全球領導者的角色，以及為了彌補其早期防疫不當的失誤。

在本次疫情中，中美兩國的角色發生置換。（資料圖片）

這種說法一半偏見一半狹隘。對於中國是為了彌補早期防疫不當的失誤一說，其實新冠肺炎在中國蔓延數月之久早該給全球帶來警示及充足的時間作準備，但從當前的情況來看，國際失誤甚於中國。這種單方面的指責難免有些怨天尤人。至於中國在此次疫情中的積極行動是否是有意取代美國？

其實，無需再次重複解釋。無論從國家實力，意識形態還是歷史因素，中國不能、也無法在短期內取代美國。畢竟美國的世界領袖地位一靠超強的軍事實力；二靠美元長期獲得的世界認同，能滿世界賣國債。中國目前實無接位之能。真要去接，肯定壓彎了腰，還弄得全世界喋喋不休，埋怨沒前任「世界總統」做得好。

但是包括美國政府在內等的西方媒體卻屢次將中國與全球領導者聯繫在一起。的確，在過去一些年，中國崛起的速度足夠快，且在一些領域與美國的直接對抗都給人造成一種錯覺，即中國要接替美國的位置。其實，中國已在多個國際公開場合且重複強調，中國無意取代誰。

3月21日，廣東6名專家組成抗疫醫療專家組，赴塞爾維亞應對新冠肺炎疫情，指導當地開展疫情防控和醫療救治工作。（中新社）

這並非是心口不一，一方面說不取代，一方面卻又表現積極。其實這並不矛盾，用一個冷靜的客觀觀察者的角度去看待，就是作為全球化的受益者和擁躉者，中國就是中國向世界證明，作為世界第二大強國，中國做好了承擔更多國際責任的準備。而比起取代誰，成為新的領導者，或許中國更樂於看到多強角色的國際格局。這也是中國反覆強調的多極格局。

再回到當下新冠肺炎這樣的全球課題時，一個曾經積極主動的全球領導者打破其傳統形象，退回保守主義路線時，中國該如何做？而如今外界對中國的評價其實是難掩對美國的失落與對中國崛起的不適應。