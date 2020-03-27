【新冠肺炎】外交部介紹G20特別峰會成果　習近平講話有四大內容

國家主席習近平周四（27日）晚以視像會議方式，在北京出席二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會並發表重要講話，外交部副部長馬朝旭在峰會結束介紹成果。馬朝旭指，習近平的講話秉持人類命運共同體理念，結合中國抗擊疫情實踐經驗，就加強疫情防控國際合作、穩定世界經濟提出了一系列重要主張，發揮重要引領作用，具體而言有四大方面的內容。

第一個是介紹「中國經驗」，習近平指中國政府及人民不畏艱險，始終把人民生命安全和身體健康擺在第一位，全民動員、聯防聯控、公開透明，中國採取的有效措施為其他國家抗擊疫情鬥爭提供有益借鑑；第二個是闡述「中國主張」，習近平稱國際社會應加緊行動，堅決遏制疫情蔓延勢頭，攜手幫助公共衛生體系薄弱的發展中國家提高應對能力，有效展開國際聯防聯控等，都對於全球協調行動抗擊疫情具有重要意義。

習近平周四以視像會議方式，在北京出席二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會並發表重要講話。（新華社）

第三個是提出「中國倡議」，習近平提出一系列務實借議，例如盡早召開二十國集團衛生部長會議，加強訊息分享，展開藥物、疫苗研發、防疫合作，又建議適時舉辦全球公共衛生安全高級別會議等，都將極大促進應對疫情國際合作。

第四個就是提出「中國貢獻」，習近平強調中國願與各國分享防控有益做法，展開藥物和疫苗聯合研發，並向出現疫情擴散的國家提供力所能及的援助，中國將加大力度向國際市場供應原材料藥物、生活必需品、防疫物資等產品，相關的舉措展示中國負責任的大國擔當，為展開國際抗疫合作、提振市場信心注入重要動力。

今次是G20峰會首次以視像會議方式舉行。（新華社）

馬朝旭亦提到，今次特別峰會有達成積極成果，各方承諾加強國際合作，應對共同挑戰，並同意及時分享訊息，保障醫療物資供應，為發展中國家特別是最不發達國家提供支持，同時完善全球公共衛生體系，為應對未來傳染病疫情做好準備，以及承諾維護全球經濟金融穩定，提振市場信心，保障就業民生，減少疫情對全球貿易和供應鏈的衝擊。

（中國外交部）