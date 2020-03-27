【兩岸關係】人民日報：「中華民國台灣」是台獨的「新冠」

台灣總統蔡英文曾經多次公開提出台灣是「中華民國台灣」，大陸官媒《人民日報》海外版在周五（27日）發表署名評論文章，指近來流行的「新冠」一詞，可用在「台獨」身上，「『新冠』與『台獨』扯到一起，是因為『台獨』有了一頂新帽子——『中華民國台灣』」。 文章指，台獨人士將「中華民國」及「台灣」合而為一，「看似只是兩個現成名詞的合並，實則並不簡單，極具含混性與欺騙性」。

文章指，中華民國台灣的混性是將台灣提高到與中華民國等同的地位，從而改造了中華民國的表徵，「這正是民進黨一直以來把台灣『國家化』的重要步驟和巧妙手段」。至於欺騙性則是用中華民國來掩蓋台灣，實際上是用「獨台」做台獨的擋箭牌，「這是民進黨對台灣的新定位、新包裝、新標籤，濃縮了民進黨對台灣法理地位、政治面目、發展方向的階段性論述」。

寫上台灣獨立的易拉架在台灣隨處可見。（網上圖片）

中華民國台灣的構成，其重點是台灣，中華民國只是虛掩，現階段中華民國仍有掩飾和保護作用，對台灣國家化有利用價值，「但民進黨不會止步於此，一旦時機成熟，定會拋棄『中華民國』，端出『台灣共和國』。這絕非危言聳聽」。

文章認為，台獨人士炮製「中華民國台灣」，究其原因是明白台灣根本就不是「國」，故才拼命在名稱上下功夫，「有個『國』字，那是他們可望而不可即的，豈能棄而不用」，是自欺欺人、自娛自樂。文章批評，台灣總統蔡英文自上台以來，雖獲美國等西方國家一直在國際上拉攏台灣，但對台灣的稱呼並未改變，也很難改變，「現在民進黨當局不厭其煩，生搬硬造，拿中華民國台灣這個標籤大做文章，可能是基於相信戈培爾『謊言說千遍即可變真理』的『教誨』，寄望於千呼萬喚，變習慣為自然、假貨變真貨」。

文章稱，中華民國台灣是民進黨推進漸進台獨的重要表現、操作手段和階段性成果，「從島內的反應看，它不僅未遭遇在野黨強烈反彈，還被很多人以投機的眼光視為一次巧妙的『脫殼』」。文章強調，中華民國台灣的性質，是新版兩國論、台獨的新變種，「妄圖以中華民國台灣作為台灣的公開定位，非正式、試探性地修改中華民國稱號，其目的是要改變台灣與大陸的法理關係，變相宣示台灣地區是以中華民國台灣為名的國家，即民進黨當局所宣稱的『台灣已經是一個主權獨立的國家』」。

文章表示，民進黨當局直接用嫁接法改造中華民國稱號，加上台灣，實施階段性正名，「循此操作機理，不排除民進黨下一步很可能繼續拿中華二字當遮羞布和擋箭牌，拋出一個『中華台灣國』或『中華台灣民國』來，前置並做實台灣，解構『中華民國』，直至告別『中華』、脫去『民國』、掛牌『台灣共和國』」。

（人民日報海外版）