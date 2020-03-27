【新冠肺炎】內地率先轉戰復工　看待「清零」宜實事求是

3月25日，湖北省除武漢以外正式「解封」，而武漢則將會在4月8日「解封」。重災區封鎖1個月後，經過舉國上下全力動員，內地終於進入「復員」階段，標志防疫工作已收得相當成效。

考驗政府能力和社會反應

比較世界各地，防疫要有成果，不外乎要看政府能力和社會反應兩方面。在政府一方，官員一則要發出適當警告，提醒各界要有防疫準備，二是確保醫療系統不崩潰，進而有能力分流治療輕重症者，三是一旦出現緊急狀況，要即時大刀闊斧地執行隔離令，以至全民禁足。

由1月23日武漢封城起，內地官僚系統迅速反應，小至強制戴口罩，大至隔離一省近6千萬人，全國上下保持公共秩序，國民溫飽未受影響，其間更調配大量人力物力至湖北重災區，配置數萬醫護人員，建造重症醫院和輕症收容所，在兩個月內處理6萬多確診病例，而湖北外病患數目亦在2萬多止步。

1月27日，李克強在武漢金銀潭醫院看望慰問醫務人員。（新華社）

至於社會反應，疫情受控地區的表現都很一致，主要是全民戴口罩勤洗手，保持社交距離，停工停學停產其間遵守指示，並且就履行公民責任互相監督，以期盡快壓下病例增長。就這方面而言，14億國民確實已堪稱模範，社會各界大致齊心防疫，努力換得如今相對安全的復工環境。

經濟活動回復略多於6成

話雖如此，數千條病亡人命不可以被輕輕帶過，況且以萬計康復者可能還有後遺症，而折騰了兩個月的企業和打工仔，對生計前途亦不無憂慮。封城前各級機關漏報瞞報、箝制言論和互相卸責，全部均紀錄在案，而即使在動員之後，幹部濫權、粉飾太平和喪事喜辦等等亦時有發生，引發一場又一場公關災難。

內地最早出現有紀錄大規模爆發，亦最早嘗試結束防疫模式，但承受過巨大損失後，官民均小心翼翼，不敢過急完全恢復常態，以免疫情死灰復燃。英國《金融時報》根據耗煤量、交通擠塞、電影票房等指標，以今年1月1日為標準，顯示迄至3月25日，中國經濟活動恢復略多於6成。

按圖了解專家防疫招式（【防疫】摸面易中招！不自覺每小時會摸23次！教你4招戒自摸）：

+ 33 + 32 + 31

有鑑於海外疫情大爆發，而國內疫情未完全告終，防疫與經濟之間總會有取捨，需要找到一個平衡，而「恢復6成」是否就是均衡點呢？縱觀全球各地，身處爆發期的意大利和法國執行「湖北式」全域隔離，疫情較穩定的港澳台也要犧牲產業，餐飲戲院旅遊零售均受嚴重打擊。

李克強：須防治「無症狀感染者」

兩相比較，至少內地疫情率先受控，應有較大空間推高均衡點。按官方數據，每日新增病例只有雙位數，絕大部份為境外輸入，而政府新近已暫停外籍人士入境，據此理應可增強社會信心。可是驟眼看網上輿論，對於相對少量病例增長，網民依然非常緊張，仿似必須「清零」才可謂安全。

冠狀病毒在不同環境存活情況（【防疫】摸面易中招！不自覺每小時會摸23次！教你4招戒自摸）：

+ 10 + 9 + 8

在疫情高峰期，官方論述以「壓下病例增長」為主旨，「14日內無新增病例」猶如鐵一般準則。可是一旦進入曠日持久的緩和期，有鑒於海內外疫情未定，以「清零」為恢復常態為前提，又是否矯枉過正呢？官方「武漢疫情分析小組」便於近日表示：公眾需對零星病例出現保持「容忍度」。

國民要實事求是地面對「可能長期存在」的疫情，而官方也需要實事求是地鞏固民心，才有望推高防疫均衡點。總理李克強便接連重申，禁止幹部為「清零」而瞞報漏報，更點名要求防治「無症狀感染者」。現時「無症狀病例」不計入確診，並且毋須公布，不過其有紀錄數目都可能以萬計，所以引起外界關注。