【人事調整】接棒王忠林　孫立成任山東濟南市委書記

今年2月13日，原任山東省委常委、濟南市委書記王忠林已調任湖北省委常委、武漢市委書記。 3月27日下午，濟南市召開領導幹部會議，宣布中央、省委關於濟南市主要負責同志職務調整的決定。經中央批准，孫立成任山東省濟南市委書記。

孫立成曾任山東省公安廳黨委書記、廳長。（資料圖片）

山東省委書記劉家義當日在會議上表示，王忠林在濟南任職期間，在壯大省會綜合實力、提升城市功能品質、保障和改善民生等方面做了大量富有成效的工作。孫立成政治素質好，大局意識強，對黨忠誠、對總書記忠誠，組織領導和駕馭能力強，改革創新意識強，作風務實紮實，勇於擔當、敢於負責，公道正派，勤勉敬業。中央批准孫立成任濟南市委書記，完全符合山東實際、符合濟南實際，對此堅決擁護和服從。

據公開資料，孫立成1962年10月出生，河北交河人，1984年8月參加工作，1984年6月加入中國共產黨。1984年從山東大學畢業後，孫立成進入中紀委，自此從事了29年紀檢工作。他從中紀委教育室幹事崗位起步，升任中紀委第五紀檢監察室副主任。

2007年，孫立成調任公安部紀委副書記、監察部駐公安部監察局局長，2012年任公安部紀委常務副書記。2013年，孫立成開始赴地方工作，任貴州省省長助理，省公安廳廳長、黨委書記，武警貴州總隊黨委第一書記。2015年1月，他升任貴州副省長，晉升省部級，繼續兼任省公安廳廳長、黨委書記。

及至2016年，孫立成調任山東副省長，省公安廳黨委書記、廳長。2019年4月，孫立成任山東省委常委、省委秘書長至今。

原濟南市委書記王忠林已調任武漢市委書記。（資料圖片）

內地爆發新型冠肺炎疫情期間，湖北省和武漢市展現出的治理能力不足，以及針對武漢紅十字會調配物資狀況的輿論質疑，使地方政府深陷公信力危機。時任武漢市委書記馬國強遭替換，由王忠林跨省接任。當時有消息指，王忠林被評價「作風硬派」和「頗具改革魄力」。

不過，王忠林在3月6日晚主持召開武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部視訊調度會時提出，「要在全市廣大市民中深入開展感恩教育，感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量」，言論引起輿論反彈，相關報道隨後被刪除。

（綜合報道）