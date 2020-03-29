【新冠肺炎】內地研究：無症狀感染者傳染率與確診者無差異

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地「無症狀感染者」的情況受到關注。所謂無症狀感染者，即體內可以檢出新冠肺炎病毒，但沒有任何臨床症狀。自2月初起，按國家衛健委《防控方案》指引，「無症狀病例」並不列入「確診病例」，也毋須對外公布。 關於無症狀感染者的傳染力，內地一項最新研究結果顯示，具症狀的確診病例的密切接觸者傳染率為6.3%，無症狀感染者的密切接觸者傳染率為4.11% 。研究者認為，兩者的傳染率差異無統計學上的意義，即兩者的傳染率並未有明顯差異。

新型冠狀病毒肺炎疫情在內地逐漸緩和，但「無症狀感染者」的情況受到關注。（Reuters）

最新研究題為《寧波市新型冠狀病毒肺炎密切接觸者感染流行病學特徵分析》，由寧波市疾病預防控制中心傳染病防制所陳奕等人發表於《中華流行病學雜誌》上。

納入本研究的本地報告確診病例共157例，無症狀感染者共30例。157例本地報告確診病例和30例無症狀感染者共判定密切接觸者共2147名，病例的密切接觸者人數最少0例，最多111例，平均11.5例。在2147名密切接觸者中，共有110名發展為確診病例，22例成為無症狀感染者，密切接觸者的總感染率為6.15%。

研究結果顯示，確診病例的密切接觸者傳染率為6.3%，無症狀感染者的密切接觸者傳染率為4.11%。研究者認為：傳染率差異無統計學意義。

研究者又發現，各類密切接觸人群的傳染率中，按照密切接觸者與病例的關係進行統計，密切接觸者中，以朋友/香客 （去寺廟燒香的人）傳染率最高（22.31%），其次是家庭成員（18.01%） 。醫務人員密切接觸者未發生感染。除去「超級傳播者」事件相關​​發病數據後，朋友的傳染率降至為15.69%，低於家人的傳染率（17.54%），傳染率居第二位。

內地未有將無症狀感染者納入確診病例，但感染者會被集中隔離14天觀察，若期間出現症狀，則轉為確診病例並公布。據本港《南華早報》早前報道，直到二月底，內地尚有43000名沒有明顯症狀的陽性檢測者被隔離，這些人沒有被列入官方的確診數字中。

（綜合報道）