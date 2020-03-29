【新冠肺炎】內地確診患者人均治療費1.7萬元　由醫保及財政支付

自武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續。據中央紀委國家監委網站消息，國家醫保局醫藥服務管理司司長熊先軍表示，全國確診患者結算人數為44189人，涉及總費用7億5248萬元（人民幣．下同），人均費用1.7萬元（約合1.9萬港元）。

熊先軍表示，為緩解醫療機構墊資壓力，醫保經辦機構專門預付專項資金用於患者救治。截至3月19日，各地醫保部門累計撥付資金193億元，其中湖北省37億元。截至3月15日，全國確診和疑似患者醫保結算93238人次，包括門診患者多次就診結算，涉及總費用10億3960萬元，醫保系統共支付6億7734萬元。

其中，全國確診患者結算人數為44189人，涉及總費用75248萬元，人均費用1.7萬元，其中醫保支付比例約為65%，其餘由財政補助。

內地不少新冠肺炎患者經救治出院，相關醫療費用由醫保及財政支付。（資料圖片）

人工肺等昂貴開銷納入醫保支付

他指出，由於新冠肺炎是一種新的疾病，醫保局充分考慮到患者和臨床需要，對屬於衛生健康部門制定的新冠肺炎診療方案範圍內的藥品和診療服務項目，無論之前是否在醫保目錄中或是否有限定支付範圍，均臨時納入醫保基金支付範圍。同時根據診療方案變化，動態調整報銷範圍。如診療方案中的體外膜氧合器（ECMO，俗稱人工心肺）因對診療水平要求較高，費用較為昂貴，之前許多省份未納入支付範圍，在肺炎疫情中醫保也予以支付。

熊先軍表示，對於衛生健康部門認定的確診和疑似患者，無論是本地或異地患者，都實行先救治、後結算。在基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付後，個人負擔部份由就醫地財政給予補助，異地就醫醫保支付的費用由就醫地醫保部門先行墊付，疫情結束後全國統一組織清算，由參保地醫保部門與就醫地醫保部門結算。

（中央紀委國家監委網站）