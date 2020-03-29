【新冠肺炎】近思錄：G20視頻峰會可以回答基辛格的困惑嗎？

「……這些會議的性質和頻率不利於闡釋長期戰略。討論日程安排和磋商正式議程佔用了大部分準備時間。一些論壇實際上圍繞着各國領導人的日程轉，因為很難定期把各國首腦召集到一個地方開會。與會各國元首由於職務原因，必然更加關注他們在會議上採取的行動的公共影響，傾向於強調戰術意義或公關效果。這個過程除了拿捏公開姿態之外別無他用，頂多是討論一下迫在眉睫的戰術問題，弄得不好就只是一場新形式的『社交媒體』活動。當代的國際規則和規範架構如果還有用的話，不能只靠共同宣言來確認，必須培育出一種共同信念。」

3月26日，習近平出席二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會。（新華社）

六年前，曾經在中美之間架設橋樑的美國外交家基辛格（Henry Alfred Kissinger）在自己的著作《世界秩序》中對當今世界國際會議的真實意義表達了悲觀情緒。從聯合國安理會到大西洋領導人峰會、亞太經合組織和東亞峰會，從G7（或者G8）到G20，在包括基辛格在內的很多人眼裏，它們都逐漸淪為各國領導人的「秀場」。事實上，那些擁有相當影響力的國際組織WTO、WHO、IMF和 World Bank 等等，也陷入了生存危機——似乎世界仍然在朝向一個「無政府狀態」滑落。

基辛格在這本書中沒有預見到一場公共衛生安全危機的出現，但是他的「沮喪」讓人印象深刻——面對不斷變化的權力組合，各國將不得不計算得失，卻得不出任何結果——這一預言多麼地契合今天的現實。

2019年年末悄然登場的新冠肺炎疫情已經超越中國國境，在短短的一個多時間內席捲了全球200多個國家和地區，感染了超過66萬人，全球經濟因此面臨崩潰，社會秩序全然大亂……那些曾經認為事不關己的國家現在這場危機面前一度驚慌失措，繼而病急亂投醫。

而與此同時，在中國所爭取的一兩月時間內，大國博弈依舊在上演，不是毫無來由的妄加揣測，便是無休止的互相攻擊和爭吵——如此規模的人類生存危機變成地緣政治鬥爭的一個機會、一個工具。中美在3月份的輿論大戰消耗了本就有限的彼此互信。

歐洲、美國相繼淪陷。正是在此背景下，G20宣布3月26日緊急召開一次視頻會議，人們對此充滿期待，希望它能像當初應對2008年金融危機時那樣在這種混亂甚至局部失控的局面中扮演「定海神針」的作用。這種期待值得人們樂觀以對嗎？

🔻多國領袖在各地參與G20視像峰會的照片🔻

在這次會議之前，曾任中國外交部副部長的何亞非在文章《應對全球疫情立即啟動組合平衡的G20峰會機制》中呼籲主要大國以人類命運共同體為重，摒棄或者暫時放下地緣政治和雙邊關係矛盾的糾結，立即啟動組合平衡的G20峰會機制，制定覆蓋全球、有效合理、共同應對三大危機的舉措，力避自行其是，採取相互牴觸、以鄰為壑的政策做法，並反問說，「難道人類社會發展到今天，連共同合作應對全球性生存危機的基本共識也達不成嗎？難道我們還不如65年前一大批剛剛獲得獨立、踏入國際舞台的亞非拉國家嗎？」

的確，今天的國際社會沒有理由比60多年前表現得更差勁。這次G20峰會聲稱將不惜一切代價應對疫情衝擊，啟動5萬億美元經濟計劃。這是在共同應對2008年的危機後，G20又一次通力協作。這場峰會後續各國展現出某些誠意，早一天度過至暗時刻的中國正在源源不斷地向海外提供援助，同時着手恢復自己早已拖得疲憊不堪的經濟秩序，而一度混亂的歐洲也在慢慢恢復「理智」。

當然，還是有很多人不會放棄地緣政治邏輯，認為中國將藉此改寫疫情後的國際政治經濟秩序。但是，他們更應該理解因為這場空前的危機，人們的認知應該超越二戰後甚至冷戰後世界格局演變邏輯判斷而意識到另一種可能。大難當頭，只有這種時刻，大國團結一致共同迎戰的精神才可能被激發，一如中國電影《流浪地球》中所傳達的內容。

中共最高領導人習近平曾讀過基辛格的這本書，但是他的結論比基辛格的追問更為積極。在2015年9月訪美期間出席西雅圖的一場宴會演講中，習近平引用了其中的話說：「評判每一代人時，要看他們是否正視了人類社會最宏大和最重要的問題」。

顯然，習近平是一位痴迷於一種宏大敘事的領導人，他總是將中國上下五千年歷史甚至世界歷史掛在嘴邊，告誡他的下屬要看清歷史大勢，從斷言當今世界正在經歷百年未有之變局，到信心滿滿把「民族復興」視為執政目標，似乎都體現了這一點。