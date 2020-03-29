【新冠肺炎】國家衛健委：境外輸入引起新一輪擴散可能性仍較大

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，國務院聯防聯控機制3月29日（周日）召開新聞發布會，國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，境外輸入確診病例引起內地新一輪擴散傳播的可能性依然較大。

據國家衛健委3月29日發放的最新數據，3月28日0時至24時，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例45例，其中境外輸入病例44例。（中新社）

米鋒指，截至3月28日，內地現有確診病例降至3000例以下，本土疫情傳播基本阻斷，累計報告境外輸入病例693例，來自42個國家，其中數量較多的7個國家佔總數83.4%，引起新一輪傳播擴散的可能性依然較大。

米鋒又指，當前要繼續防範本土病例零星散發和境外輸入病例傳播的雙重風險，及時發現，快速處置，精準防控。

此外，據國家衛健委3月29日發放的最新數據，3月28日0時至24時，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例45例，其中境外輸入病例44例，本土病例1例。新增報告境外輸入確診病例44例中，廣東8例，天津7例，上海7例，北京4例，遼寧3例，江蘇3例，浙江3例，四川2例，山西1例，內蒙古1例，吉林1例，福建1例，江西1例，重慶1例，貴州1例。截至3月28日24時，累計報告境外輸入確診病例693例。

（綜合報道）