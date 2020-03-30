【新冠肺炎．觀察】中共如何在疫情中鞏固執政合法性

截至北京時間29日7時11分，中國以外全球新冠肺炎確診病例突破66萬例，死亡病例超3萬例。其中美國確診已超12萬例。新冠肺炎疫情在全球肆虐之際，中國不僅基本控制了國內疫情並開始恢復經濟，也開始了向外部援助的模式。儘管如今外界仍然對中國在整個疫情期間的一些做法頗有微詞，但即使是美國總統特朗普（Donald Trump）也不得不承認：美國能從中國的經歷中學到很多。對於中共來說，這應當是一個制度性的勝利。

之所以這麼說，是因為在整個中國抗疫的過程中，中共作為執政黨所體現出來的強烈存在感與掌控力。事實上，至今外界仍十分普遍地認為，對於中國所經歷的這場疫情乃至其後在全球的肆虐，中國政府最初的掉以輕心要揹負不小的責任。如果在疫情初期，這種輿論爭議或許可以視為是一種情緒發泄與自我反思，但是看看現在的全球局勢就知道，在這種新型冠狀病毒的面前，即使再提倡自省精神，也無法對主觀因素太過苛刻。

「讓子彈飛一會」的結果就是，中國在這場疫情中的確有許多亟待反思與改進的地方，但是也不能一味地只批判而避談中共的危機處理能力。其雖然在疫情初期遭遇最為嚴峻的挑戰，但卻依靠強大的解決能力化解危機。

在整個中國抗疫的過程中，中共作為執政黨體現出強烈的存在感與掌控力。（AP）

解讀中共是如何依賴自身的條件首先拿下這場疫情防控的主動權，大約可以從三個層面去看：

首先，中共對疫情的重視。對比推出所謂「群體免疫」後英國首相約翰遜（Boris Johnson）染疫形成的傲慢悲劇與美國漫不經心的防疫突然成為新的環球疫情中心，中共最初的防疫舉措甚至被外界質疑反應過激。

早在1月21日，尚在雲南考察的中共總書記習近平已經作出指示，中國國務院總理李克強批示堅決遏制新冠病毒蔓延勢頭。隨後可以看到，中共政治局會議密集召開，研究疫情防控。在中共最高領導層的重視下，一場公共衛生危機成為中國全國上下最緊急最重要的頭等政治任務。

其次，中國中央集權體制的優越性在這次疫情中發揮了最為顯著的作用。1月末，《紐約時報》曾注意到中共領導下的疫情防控，寫道：中國像一個行動緩慢吃力的巨人，不願意動，但一旦動起來又可以有着驚人的緊迫性。

儘管這是媒體對中共威權體制兩面性的評價，但是確實可以看到，中央集權下的效率。疫情爆發之後，中國自上而下迅速構成一個「防疫金字塔」，分別是以習近平為核心的中共政治局，以李克強為組長的「中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組」，以及以湖北省委為主的湖北省疫情防控指揮部。這個防控體系的構成不僅架構了疫情防控的責任網絡，更確保中共最高層級的決策指令能夠最快速度最高效率的得到推行。例如在春節這個停工歇業的時刻，中共能夠調集資源10天交付一座醫院；再如在人口流動如此密集的中國，中共能夠依靠強力的政策指令讓城市鄉村處於靜止隔絕狀態數月之久；再如在疫情平穩之際，大大小小的交通障礙能夠在一夜之間解封。而這在歐美幾乎是難以想象的。

在中國解放軍支援湖北之前，中共總書記習近平要求軍方聞令而動。（新華社）

此外，中共運用黨領導軍隊的指揮權，在應急突發事件面前，有這樣的調動能力使得集中最為優質的軍醫資源能夠快速對接到疫情防控的社會層面。也是這樣的政治邏輯，可以看到，新建立的火神山、雷神山醫院交由解放軍接管。

其三，危機面前，中共塑造「黨的先進性」。中國一黨執政的政治體制決定了，中共擁有更為強勢的政治資本的同時也要承擔最為繁重的政治責任。因為在中共的理論思想體系中，中共先進性的代表意義使得黨員這個群體，在中國社會中在享受某些方面的社會福利之時也承擔着相應的社會義務。例如在疫情嚴重的湖北醫療資源調配期間，來自中國各地的支援醫護人員多是以黨員優先；再如，耗費巨大的疫情救治工程中，中共最高領導人習近平帶頭捐款，對中國全國9,000萬黨員形成一種政治示範效應，截至目前，籌得82.6億元。「黨的先進性」不僅體現在疫情防控的危機關頭，用人之際。疫情逐漸平穩之後，中國面臨經濟恢復的信心問題，各地出現建議黨員帶頭消費的政策。

或許這種安排只是作為執政黨的中共對自身的要求，但是在這種體制下形成的強大動員能力使得社會可以在危機面前迅速團結在一起，避免意見不一形成的無謂內耗，在強大的核心領導下，最終的結果也強化了其執政的合法性。