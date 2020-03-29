【新冠肺炎】春節後二度離京南下　習近平浙江行不同於武漢之行

3月29日，中共總書記、國家主席習近平現身浙江考察寧波港口及當地園區復工復產情況。這是其自中國農曆春節後的二度離京地方視察，被認為是中共工作重點開始轉向恢復經濟的信號。

習近平現身浙江考察寧波港口及當地園區復工復產情況。（新華視點）

根據當日中國官方媒體新華社公布的信息，習近平這次重返曾經的主政地，信號意義相當明顯。作為中國東南沿海經濟強省，浙江一直是中國民營經濟最為活躍和以出口導向型經濟為特長的工業重鎮。在此次新冠肺炎中，浙江是全國較早採取斷然措施遏制疫情，也是率先在復工複產中動用「搶人」戰術、發明共享員工的省份。

習近平這次現身浙江，先後視察了寧波舟山港穿山港區碼頭與北侖大碶高端汽配模具園區，前者處於中共倡議的「一帶一路」（「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」）的交匯點，其貨物吞吐量連續11年世界第一，被中國官方認為「一帶一路」建設中發揮了樞紐作用。後者北侖大碶高端汽配模具園區聚集了70多家壓鑄模及其上下游配套企業，據介紹，其與美國、德國、意大利等保持貿易往來。

二者均為中國外向型經濟的代表。這透露，在疫情波及之下，中共正在全力將重心轉移到如何重啟被按下暫停鍵的經濟發展上。這與習近平半個月之前赴疫情中心——湖北武漢視察的意義絕不相同。其武漢之行更是被認為中共在疫情得到控制之際穩定社會情緒的一個最為有力的信號。

為了應對新冠疫情，中共此前採取了嚴格的防疫措施，中國經濟遭到不小的打擊，許多中小企業都面臨嚴重的生存問題。

在習近平此次視察之前，中央政治局密集開會，研究恢復經濟發展的對策，甚至曾在2月23日召開了一個17萬人大會，被認為是恢復社會秩序重啟經濟秩序的動員會。

3月27日最近一次中共中央政治局會議定調說，中國疫情防控取得階段性重要成效，經濟社會秩序加快恢復，成績來之不易。「當前，國內外疫情防控和經濟形勢正在發生新的重大變化，境外疫情呈加速擴散蔓延態勢，世界經濟貿易增長受到嚴重衝擊，我國疫情輸入壓力持續加大，經濟發展特別是產業鏈恢復面臨新的挑戰」。

事實上，近一個月，包括浙江在內，中國國內復工復產激增，但是受制於國際疫情的肆虐，外貿等面臨困難。同期，中共外派十餘調研組赴各地督促復工復產。