【新冠肺炎】內地專家：10月或是國際疫情低谷　之後可能還有高峰

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏29日（周日）對國際疫情分析時表示，金秋10月可能會是疫情低谷，之後可能還有高峰。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏對國際疫情分析時表示，金秋10月可能會是疫情低谷，之後可能還有高峰。（網絡圖片）

張文宏是在「全球抗疫，四海同心」第二屆新冠肺炎多學科論壇上發表相關分析。張文宏認為，疫情結束的時間，目前沒有標準答案，新冠肺炎疫情具有極大的不確定性，「最美好的季節將會是今年的金秋10月，這個時候可能是個低谷，後面可能會有個高峰，所以今年基本上是綿延不斷」。

針對中國留學生在海外疫情國家的安全問題，張文宏表示，部分歐美國家在疫情防控初期準備不夠充分，確診病例數上升較高。不過，經過和當地專家溝通可知，不同國家採取了不同的應對策略。比如中國是希望最短的時間內控制疫情，而歐美國家則選擇在相當長的一段時間內控制疫情，防止經濟徹底停下來後可能造成的損失。「當然，我們中國也為了全世界疫情的控制，作出了重大犧牲。」

張文宏表示，隨著疫情不斷發展，一些歐美國家已經採取了和中國相近的策略，比如封城、限制人群聚集、鼓勵在人多的地方戴口罩等。「我相信這些都是正面的積極的信號，對於繼續待在國外的人員來說，如果能在社交時保持一定距離、在人群中盡量戴口罩、少出門、日常勤洗手等，對防範疫情是非常有用的。」

關於境外回國人員是否會引發二次疫情，張文宏認為，當前中國的防範境外輸入工作做得非常好。張文宏認為，在目前可預計的情況下，境外輸入疫情的控制應該比中國第一波，即武漢疫情的控制要容易得多。

針對復工復產的安全性問題，張文宏表示，除了中國外世界各地整體疫情還沒有得到很有效的控制，歐洲已經成為世界疫情爆發的中心。而美國也出現疫情不斷上升的過程，很難預測國際疫情到底什麼時候會結束。而中國本土近日新增確診病例連續多日為0 ，「從這個角度來說，中國是復工復產最安全的地區之一。在這種情況下如果不復工復產，我們應該什麼時候才開始工作呢？」

（《南方都市報》）