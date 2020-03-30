【新冠肺炎．觀察】經濟紓困　為什麼中國政府不直接向民眾派錢

面對新冠肺炎疫情對全球經濟的傷害，多國政府的紓困措施中，政府直接給民眾「派錢」成為了重要一項舉措，均創下各國「歷史上首次」的記錄。相比之下，作為疫情風暴一度的重心，中國政府並未公布任何「直接撒錢」的政策，也引發了一些中國民眾的呼籲。為什麼中國政府不直接「撒錢」？這個問題其實沒那麼簡單。

中國經濟正在從疫情中恢復，中國政府會採取怎樣的經濟紓困政策也引發討論。（新華社）

先看一下世界上，有哪些國家已經宣布了「直接撒錢」的措施。

美國：美國參議院於當地時間3月25日連夜投票通過2萬億美元規模的第三輪緊急經濟救助計劃，這將是美國曆史上規模最大的救助計劃。該法案顯示，根據申報者2019年的納税申報單和2018年的信息（如沒有納税申報單），將為年收入低於7.5萬美元的成人每人發放1,200美元現金支票，每個兒童500美元；年收入高於7.5萬美元，收入每多出100美元，支票金額減少5美元；年收入高於9.9萬美元，不會獲得現金支票。

加拿大：當地時間3月25日，加拿大聯邦政府宣布，符合要求的申請人將每月獲得政府發放的2,000加元支票，連續領4個月，共計8,000加元，網上申請通道馬上開啟。方案面向的群體包括失業群體、生病群體、自我隔離的人，也包括在家照顧孩子的父母，以及因為公司運轉不力領不到工資的群體。特魯多表示，線上申請通道會盡快開啟，所有加拿大人將在遞交申請後的10天內收到這筆錢。

德國：當地時間3月23日，德國財政部宣布推出一項用於救助小企業和自由職業者的民生政策，計劃總預算為500億歐元。方案包括，小企業主（1至5人就業的公司），個體戶如藝術家、職業攝影師、護理員等，每月可得到9,000歐元的補貼，為期三個月； 5人至10人的公司可獲15,000歐元的補貼，為期三個月。

英國：當地時間3月20日，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）發表演講，宣布英國正在推出了一項「史無前例」的救助計劃，直接為受疫情影響不能工作的英國民眾發放薪酬。「這是我們歷史上第一次，政府直接給民眾發放薪資。」此次紓困方案有效時間從今年3月1日始，且至少執行3個月之久，英國的所有僱員都囊括在該計劃的範圍內。根據這一方案，英國政府將為受疫情影響而無法領到薪酬的人員支付80%的薪資，每月最高2,500英鎊。

澳洲：當地時間3月12日，澳洲總理莫里森宣布，從3月31日起向大約650萬人發放每人750澳元的一次性現金補助。此次現金補助主要面向社會福利保障金領取群體，包括養老金領取者，失業津貼、殘障補助金、照顧者津貼、青年津貼、退伍軍人補助和家庭税務福利的受領人，都將獲得這筆錢款。

日本：據日經新聞3月26日報道，日本政府或最早於5月向收入大幅減少的家庭直接發放現金。目前的方案為，將向符合條件的家庭發放20萬至30萬日元，還將通過發放折扣券和商品券來扶持營業額鋭減的餐飲業和旅遊業。

韓國：韓國總統文在寅3月30日在青瓦台主持召開第三次緊急經濟會議時表示，中央政府決定攜手地方政府，向包括中產階層在內的、收入在下游水平的七成家庭發放災害補助，四口之家的補助標準為100萬韓元（大約港幣6335元）。

韓國新冠肺炎疫情：文在寅3月30日表示，韓國將向七成家庭派錢。身穿防護服裝的士兵3月15日在大邱進行消毒工作，圖為他們在為市中心一棟建築物消毒期間走至室外。（Reuters）

目前世界上主要經濟體都在通過「撒錢」的方式向因新冠疫情影響的國民進行救助。面對如此大規模的撒錢，受到疫情衝擊嚴重的中國社會，也開始出現呼籲中國政府直接「撒錢」的呼聲。

但是中國政府的選擇明顯不同，第一點不同是在中央層面，中國政府目前更多是通過減免税負，宣布特種國債等比較温和的中性方式去支持國民經濟，而非「撒錢」那麼暴力直接。第二點不同是地方政府層面，也是選擇了「消費券」而非直接「現金」方式促進內部消費。

目前已有多箇中國省份發放消費券。例如杭州政府宣佈發放16.8億元人民幣消費券，消息指自3月27日杭州開放申領消費券以來，據杭州商務局統計，截至3月29日16時，已帶動杭州市場消費4.53億元人民幣。兑付政府補貼2,983萬元，拉動效應達到15倍。杭州消費券線下實體店消費使用，滿40元自動抵扣10元。

浙江杭州市政府宣佈發放16.8億元人民幣消費券，可以在支付寶上申領。（資料圖片）

其實這種發消費券的方法，並不是第一次出現。在2008年經濟危機的時候，成都率先發放消費券，引發了其他城市的效仿。那一年消費券發放最多的城市是杭州，達到了8億元，其中給困難家庭每戶發放200元，給在校中小學生每人發放100元。效果非常顯著。當時浙江省委政研室做了一個調查，發現消費券對經濟的拉動效應達到1：1.3，是直接發放現金的2倍。尤其是對旅遊業的促進，政府每發10元旅遊消費券，就可以帶動近300元的消費。

為什麼中國政府沒有「撒錢」？熟悉中國政經的觀察人士給予了以下解讀。

第一，「撒錢」作為激進的促銷費工具，過於激進。儘管短期內能夠「救急」，但是難以「救窮」，理念的不同導致各國選擇路徑因此不同。

當國家面臨經濟危機時，通常有兩種選擇，第一種是加大基建投資和公共服務領域的支出。第二種是開着直升機撒錢，而第二種又包括「現金」和「消費券」兩種基本方法。

相比西方國家選擇的「直升機撒錢」模式，中國政府目前的應對選擇是「加大基建投資和公共服務領域的支出+消費券」模式。

截至3月10日，中國大約有25個城市先後公布了投資計劃，總投資額大約達到50萬億元人民幣。不過值得注意的是，這50萬億的數額雖然看起來很大，但它並不是今年的投資額度，而是未來5至10年的。

而「消費券」模式，不僅是浙江，南京、濟南、寧波、遼寧等省市，也出台了和消費券有關的措施。

第二，沒有直接撒錢，也側面證明中國目前疫情已經相對「可控」。中共總書記習近平3月29日視察浙江，釋放了希望全國「復工復產」的信號，相比正處於疫情高發期的歐美，中西方所處的「抗疫階段」是不同的，也就決定經濟紓困手段的不同。

中共總書記視察浙江，釋放出明顯的「復工復產」信號。（微博@新華視點）

第三，中西方民眾儲蓄狀況有很大差異。3月30日中國經濟作家吳曉波在一篇分析為何中國不「撒錢」的文章中分析，此次受疫情影響，美國的失業人口達到了328萬，比此前的最高紀錄還要超出5倍。更雪上加霜的是，美國家庭的銀行儲蓄率非常低，之前美聯儲做過一項調查，發現美國40%的家庭拿不出400美元的應急費用。

在美國人的觀念中，借錢消費是一種常態。而中國人則比美國人要保守得多，10年前中國的儲蓄率是50%，如今是45%，依舊是全球最高水平。所以政府如果給美國人民發錢，那麼他轉身就到超市購物了，但是如果給中國人發錢，中國人可能直接就把錢存到銀行去了，並不能很好地促進消費。所以同樣是撒錢，美國撒的是真金白銀，而中國撒的是消費券。

內地餐飲企業陸續恢復堂食，圖為福州商場規定恢復堂食的餐廳一人一桌用餐，並進行體温檢測。（中新社）

還有第四個原因，就是目前中國政府正在面臨比較嚴重的財政收入下滑的情況。雖然2月至今中國全國各級財政針對疫情累計下發財政資金近千億元。

一方面，疫情造成的經濟停滯導致政府財政收入大幅度下滑，很多產業經濟數據出現大幅下滑，根據國家統計局發佈的數據，今年1至2月份，中國社會消費品零售總額按年下降20.5%，其中餐飲收入下降43.1%，商品零售下降17.6%。；另一方面，抗疫、扶貧以及減税降費等政策都要求政府掏錢。在如此此消彼長的態勢下，希望政府直接拿出「真金白銀」撒錢並不現實。當然不排除中國政府在未來——例如傳說中5月初有可能召開的全國兩會前拿出更加直接的經濟救助方案。

每個國家有其實際國情，以及疫情發展階段的不同，都註定了每個國家的經濟紓困政策是不同的。「直接撒錢」有其現實必要性，不必因此嘲笑歐美國家。

通過投資+消費券的中國方案雖然和風細雨，但也讓民眾有「不解渴」之感。畢竟因為近兩個月的經濟停滯，中國也存在大量生活一夜返貧的基層民眾。在政府救濟難以全覆蓋的中國，如何對這些家庭和民眾進行「直接幫扶」，是當務之急。