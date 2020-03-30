【新冠肺炎】河南傳染鏈撲朔迷離　28日內地唯一本土病例掀爭議

COVID-19新型冠狀病毒肺炎在內地疫情轉趨緩和，於3月28日0至24時，新增確診病例45宗，其中境外輸入病例44宗，本土病例僅1宗，地點為河南省漯河市。

這一天的疫情公布和過去兩星期一樣，確診病例保持在雙位數，兼且只得河南有1宗本地確診個案，而該省已有約1個月無新增病例。可是單就這麼1宗病例，居然在內地網絡鬧了半天，涉事地方政府微博疑刪帖改口徑，網民截圖質疑造假，而「無症狀病例」的界定則再次掀起爭議。

郟縣早傳醫生已被隔離

3月29日早上8點半，河南省衛健委在微博公布，昨日當地1宗確診病例來自漯河市，留言欄上卻湧現批評，指省內平頂山市轄下郟縣有3名醫生已被帶走隔離，傳出疑似確診了三四天，官方依然不公布也不闢謠，有網民就稱：「搞得我們全縣人心惶惶，有句話不是說，打敗你的是心病。」

國務院總理李克強（前排右一）。（資料圖片）

同日下午1時16分，省衛健委公布病例詳情，內容涉及有關郟縣的傳言：

一、3月21日，漯河市患者王某曾赴郟縣，在其任職醫生的舊同學張某駕車陪同下，回鄉掃墓，返漯後於24日出現症狀，26日隔離，28日確診。

二、3月25日，郟縣安排醫護人員身體檢查，發現3名醫生感染新病毒：上述張某和周某為「無症狀感染者」，而劉某則為「單陽性、無症狀」。

三、追查下發現，3名醫生於3月13日曾同桌就餐，而劉某「曾有武漢出行史」，返郟後已隔離14天。

省方用字謹慎小心，例如「單陽性」不一定等於「感染」，內容限於陳述事件先後，不下「誰傳染誰」的判斷，但就足以提供一個印象：發病源頭是劉某，他可能是援鄂醫護，在武漢染病，回郟後傳染張某和周某，而張某再傳染王某。

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省市一度各自發布不同版本

本來省方主動交代傳染鏈，公眾應該會收貨，不過事情發展卻有些出人意表。比省衛健委公布遲了5分鐘，平頂山政府微博於下午1時21分公布「兩例新冠肺炎陽性檢測」個案，與省方版本有微妙差異，引起更多疑慮：

一、醫護人員檢測的日期是26日，而不是省方所講25日，而檢測目的是「為盡快全面復診」。有見平頂山版本隻字不提漯河個案，網民便質疑該市是否眼見漯河主動上報，才被迫要公開交代，否則就一直瞞下去。

二、省方只講劉某有「武漢出行史」，平頂山版本卻是「春節前有武漢旅居史」。須知武漢於農曆新年前1月23日封城，距今超過兩個月，究竟劉某是否在武漢感染新病毒？若果「是」，以其遠超14天的帶原期，又是否為「特殊病例」？若果「否」，平頂山是否存在本地傳染圈，官方秘而不宣？

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平頂山版本面世約15分鐘，就連同留言欄上的各種質疑一併被刪除，市政府微博更於下午1時36分改為轉貼省方版本。另外，內地《三聯生活周刊》引用網傳的漯河市官方文件，內容「據患者自訴」，張某在兩人會面時透露「前幾天有點感冒」，至26日他又致電告知「其為新冠肺炎確診病例」。

「無症狀病例」防控指引屢受質疑

按國家衛健委《防控方案》指引，「無症狀病例」不計入確診，也毋須公布，之前就引發過爭議。首先是官方稱中國無大量「無症狀病例」，但《南華早報》早前稱獲得「機密文件」，指2月底有4.3萬宗「無症狀病例」。現有確診病例則為8萬多宗。

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其次是「無症狀病例」是否貨真價實。除了上述郟縣個案，據內媒《紅星新聞》報道，安徽合肥曾於3月初公布「無症狀病例」，患者所屬企業卻指該員工早有發熱症狀。總理李克強最近則接連重申，禁止幹部為「清零」而瞞報漏報，更點名要求防治「無症狀感染者」。

官方在公布「無症狀病例」同時，往往強調已隔離患者及其密切接觸者，基本上做好應該做的事，況且數據有缺口是一回事，實況安危又是另一回事，而在官民一致防疫下，疫情已大致受控。河南1例所引發的半日爭拗，似乎更反映官僚運作有落差，社會仍非常憂慮疫情反覆，以及網民對官方潛藏的不信任。