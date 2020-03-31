【新冠肺炎】中歐班列馳援歐洲　中國防疫物資值得期待嗎？

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情正在全球肆虐，至3月30日全球已有累計72萬人確診，現存確診53萬餘人。

從1月23日宣布對疫情重災區武漢「封城」，到3月23中國政府宣布「以武漢市為主戰場的全國本土疫情傳播已基本阻斷」，中國在這場和致命的、摧殘經濟的疫情的戰鬥中，被多家西方媒體稱為獲得了「里程碑式的勝利」。

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情正在全球肆虐，圖為醫務人員在捷克與德國接壤的邊境處測量一名巴士司機的體温。（AP）

在國內疫情好轉之際，目前中國政府已對80餘個國家以及世衛組織、非盟等國際和地區組織提供檢測試劑、口罩等醫療物資緊急援助，向世界衛生組織提供了2000萬美元捐款，支持其開展抗疫國際合作，並向伊朗、伊拉克、意大利、塞爾維亞、柬埔寨、委內瑞拉等國派遣了醫療專家團隊。

而隨着歐洲新冠肺炎疫情的持續快速蔓延，歐洲各國對口罩、防護服等防疫物資的需求已是越來越迫在眉睫，紛紛向中國求援。據俄塔斯社3月29日報道，為解決口罩短缺問題，法國衛生總署向中方採購了10億隻口罩，而為了從中國穩妥運抵這批口罩，法國每周將出動4架飛機，每架飛機可從中國載運1830萬隻口罩到法國。

實際上，除了航空運輸，中國首趟搭載出口歐洲防疫物資的X8020次中歐班列亦已於3月21日從浙江義烏西站啟程，駛向距離義烏13052公里之遠的馬德里，馳援西班牙疫情防控，預計17天后抵達目的地。

自2011年開行以來，中歐班列快速發展，規模數量呈現井噴式增長，已成為「一帶一路」建設的標誌性成果，被喻為「一帶一路」上的「鋼鐵駝隊」。（新華社）

西班牙馬德里是義烏中歐班列在歐洲的大本營，義烏至馬德里線路被譽為中歐班列線路中跨越國家最多、線路最長、滿載率最高的運營線路。疫情期間發出的這趟中歐班列裝載100個標準集裝箱，其中防疫物資有2個集裝箱，主要為醫用口罩、防護服等貨品，包括11萬餘個醫用口罩和766套防護服，共計70餘箱，其餘貨品為義烏小商品。

公開報道顯示，這些防疫物資是由義新歐貿易服務集團有限公司、義通歐物流有限公司聯合無償捐贈給西班牙政府相關部門，並免費運送至西班牙，支援當地疫情防控。

自新冠疫情防控以來，從中國武漢開出的首趟中歐班列X8015/6次也已於3月28日上午10時從中鐵聯集武漢中心站始發，恢復常態化運營，班列運載50只集裝箱，預計15天后抵達德國杜伊斯堡，隨車貨物將分撥至德國、法國、匈牙利、捷克、波蘭等國。

3月27日，一列滿載電子配件、機械製品的中歐班列（成渝）從成都國際鐵路港出發。（中新社）

這趟武漢發出的班列裝載的近九成貨物為武漢本地企業生產，其中包括支援歐洲各國的醫用無紡布、醫用桌布等總重166.4噸的疫情防護用品，19個集裝箱裝運的這些防疫物資佔總運量的38%，班列同時搭載的還有汽車配件、電子產品、通信光纖和用於匈塞（匈牙利—塞爾維亞）鐵路工程建設的物資。

亞歐之間的物流通道主要包括海運通道、空運通道和陸運通道，中歐班列以其運距短、安全快捷、綠色環保、受自然環境影響小等優勢，已日漸成為國際物流中陸路運輸的骨幹方式。從2011年3月19日首列中歐班列（重慶—杜伊斯堡，渝新歐國際鐵路）成功開行以來，成都、鄭州、武漢、蘇州、廣州等中國城市陸續開行了去往歐洲的集裝箱班列。

當下，中歐班列主要分為西、中、東三大運行線，西部通道由中國中西部經阿拉山口（霍爾果斯）出境，中部通道由中國華北地區經二連浩特出境，東部通道由中國東南部沿海地區經滿洲里（綏芬河）出境。

隨着中歐班列物流組織日趨成熟，至2019年4月，中歐班列累計開行超過1.1萬列，運行線路65條，通達歐洲15個國家44個城市，累計運送貨物92萬標箱；至10月底，中歐班列累計開行數量更是已近2萬列。

3月28日，中歐班列（武漢）X8015/6次運載50祗集裝箱從中鐵聯集武漢中心站始發。（中新社）

對中國來說，中歐班列在其提倡的「一帶一路」戰略中，將古絲綢之路從 「商貿路」變成產業和人口集聚的「經濟帶」已起到一定作用，成為「一帶一路」建設的標誌性成果，在這次的支援歐洲抗疫過程中，也正分擔着運輸抗疫物資的重任。

隨着全球疫情告急和中國對海外的不斷支援，中國日漸贏得了國際上更多的認可和支持。但同時也要看到，在支援海外抗疫的過程中，一些負面的聲音也已經出現。

德國之聲等30日表示，中國積極展開「抗疫外交」，試圖扭轉全球觀感。英國廣播公司（BBC）則稱，除了力圖挽回蒙上陰影的「大國形象」，中國政府的援助外交似乎還有更大、更長遠的戰略考慮。

在中國向各國輸出的抗疫物資中，近期也接連出現了質量不合標準的新聞報道，3月28日荷蘭一些媒體報道稱，荷蘭從中國購買的60餘萬隻口罩存在質量問題，被衛生部全部召回；菲律賓、西班牙、捷克、土耳其、馬來西亞等多個國家，也有聲音指中國製造的病毒快速測試試劑錯誤率過高。

3月27日，浙江杭州，浙江大學醫學院附屬第一醫院的醫療專家同浙江省組建的第二批中國援意抗疫醫療專家組及意大利相關醫院的醫學專家進行跨國連線，就抗擊新冠病毒展開交流。（中新社）

全球疫情是一場大危機，中國在舉國抗疫取得成績之際，通過復工復產、擴能增產醫療防護物資，於他國危難之際提供援助，在一定程度上扭轉了疫情爆發初期的國際輿情危機，但是，文明傳統、價值觀和體制不同，在海外普遍對中國崛起懷有疑慮的大背景下，中國此番的大規模對外援助和相關的外交舉動必然會觸動他國敏感的神經。

沒事還會被別有用心的人拿來大作文章呢，這個時候中方向國際社會提供的抗疫防疫物資若真的大範圍出現質量上的差池，那可不是一件妙事。對於抗疫防疫物資質量的指責，早前已有中方公司作出了系因操作不當，缺乏前期溝通等方面的回覆，但這些指責的聲音，無疑已對中國還將繼續的大批量抗疫防疫物資出口敲響了警鐘。