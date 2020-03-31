【兩岸關係】人民日報：民進黨當局「倚美抗中」是自尋末路

美國總統特朗普日前正式簽署《台北法案》，內容包括有支持美台進一步強化雙邊貿易及經濟關係、支持台灣參與國際組織、美國政府應採取作為支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係及夥伴關係。 內地官媒《人民日報》海外版今日（31日）刊發題為「民進黨當局『倚美抗中』是自尋末路」的評論文章，指未來四年民進黨執政，預估不會實質調整「倚美抗中謀獨」路線，將繼續甘當美戰略棋子，破壞兩岸關係和平穩定。

美國總統特朗普日前正式簽署《台北法案》，內容包括有支持美台進一步強化雙邊貿易及經濟關係、支持台灣參與國際組織等。（資料圖片）

評論文章的作者為中國社科院台灣研究所台美關係研究室主任汪曙申。文章指，美方炮製所謂《台北法案》，為民進黨當局和台獨勢力拓展所謂「國際活動空間」撐腰打氣，完全違背了中美三個聯合公報和兩國元首的重要共識，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

文章又指，對島內外各種形式的台獨分裂活動，中國大陸完全有能力、意志和決心遏制，堅決維護和鞏固國際社會一個中國原則格局。美方錯誤行為越走越遠，將對中美關係大局和兩國在重要領域的合作帶來嚴重干擾，最終將損害美國自身利益。

文章稱，台灣方面如果認為《台北法案》通過後，就能夠參與主權國家作為成員的國際組織，那就太天真了。美國反華勢力多年來一直未停止炒作涉及台灣參與國際組織的法案，但這些並不能改變台灣是中國一部分、台灣參與國際組織必須遵守一個中國原則的國際關係準則與事實。台灣地區以觀察員身份參與世衛大會、以客人身份列席國際民航組織大會，是在國民黨執政時堅持體現一個中國原則的「九二共識」前提下，海峽兩岸通過協商談判得以實現的。2016年民進黨重新執政拒絕承認「九二共識」後，其擠入世衛大會、國際民航組織大會、國際刑警大會的圖謀連連受挫，縱有美國支持亦無濟於事。

（《人民日報》海外版）